Ottava giornata del campionato di tennis tavolo interprovinciale

Prosegue il Campionato unico di Tennistavolo a livello interprovinciale per l’anno sportivo 2017/2018, organizzato dal Centro Sportivo Italiano di Pisa (CSI) e l’Associazione Centri Sportivi Italiani di Pisa (ACSI), in collaborazione con la Commissione Tecnica unificata Tennistavolo.

Di seguito i risultati delle ultime giornate (15-17-18 gennaio 2018) di incontri:

TT Acsi One- Polisportiva Pulcini Cascina “C” 0-5

Polisportiva Quattro Strade 1969- Cavallino Bianco “B” 4-1

TT Acsi Senior- Polisportiva Pulcini Cascina “A” 3-2

TT Acsi Exodus- Real Team Casa Culturale 1-4

Polisportiva Pulcini Cascina “B”- Cavallino Bianco “A” 4-1



La classifica: Real Team Casa Culturale p.ti 28, Polisportiva Pulcini Cascina “B” p.ti 25, TT Acsi Senior p.ti 24, Cavallino Bianco “A” p.ti 20, Polisportiva Pulcini Cascina “A” e DLF Viareggio “B” p.ti 19, Polisportiva Pulcini Cascina “C” p.ti 18, Polisportiva Quattro Strade p.ti 16, TT Acsi Exodus p.ti 12, TT Acsi One p.ti 11, Cavallino Bianco “B” p.ti 8.