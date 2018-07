U.S. Pontedera, doppio colpo: acquistati Riccardo e Alessio Benedetti

Doppio colpo in casa Pontedera con l'acquisto di Riccardo e Alessio Benedetti. Il primo è una punta centrale classe 98', ed è stato svincolato dal Genoa, dove ha militato durante il settore giovanile. Nell'ultima stagione ha giocato nella Massese collezionando 10 reti. Oggi, lunedì 2 luglio, il giocatore ha firmato un contratto triennale con la società granata.



Alessio Benedetti, invece, è un difensore classe 97', ed era in scadenza con il Torino dopo una stagione a Carrara. Il giocatore ha firmato oggi un anno di contratto con il Pontedera con opzione per il secondo. Per finire il direttore sportivo, Paolo Giovannini, ha annunciato che Giuseppe Pandolfi, centrocampista granata classe 97', è stato confermato per la prossima stagione.

