Alessandria-Pontedera 0-0 | A reti bianche la semifinale di Coppa Italia

I rimpianti sono tutti per quel palo colpito da Grassi al 21' del primo tempo che poteva far gridare a una nuova impresa granata. Invece la semifinale di andata tra Alessandria e Pontedera finisce 0-0. Un pareggio a reti bianche comunque ottimo per la squadra di Maraia, che esce indenne da una campo difficilissimo (dove solo due mesi fa aveva perso 5-1 in campionato) e si giocherà l'accesso alla finale nella partita di ritorno al 'Mannucci'. Martedì 6 marzo alle 18.30 i granata avranno il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico, ma l'Alessandria avrà a disposizione due risultati su tre.

Con Vettori, Posocco, Mastrilli e Pandolfi infortunati, oltre a Rossini e Gargiulo a riposo precauzionale, Maraia schiera un mix di titolari e seconde linee, contro un Alessandria che invece manda in campo la migliore formazione. I grigi creano il primo pericolo al 12' ed è attento Biggeri ad alzare sopra la traversa il tiro insidioso di Fissore. Il Pontedera riesce comunque a tenere alto il baricentro senza farsi schiacciare e proprio grazie al pressing va vicinissimo al vantaggio in due occasioni. Tra il 19' e il 21' Grassi prima calcia fuori di poco con un sinistro dal limite, poi approfitta di un errore in uscita di Giosa e si presenta davanti a Vannucchi calciando sul palo.

L'equilibrio continua nella ripresa, ma alla distanza l'Alessandria guadagna campo e al 62' serve un miracolo di Biggeri per impedire che il colpo di testa ravvicinato di Bellazzini si infili in rete. Il Pontedera resiste alla pressione e porta a casa un pareggio d'oro, che gli permette di giocarsi tutto nella partita di ritorno.

ALESSANDRIA – PONTEDERA 0-0

ALESSANDRIA (4-3-3): Vannucchi; Celjak, Piccolo, Giosa, Fissore (77' Barlocco); Nicco, Gazzi, Bellazzini; Gonzalez, Chinellato (62' Fischnaller), Sestu (74' Russini). A disp.: Pop, Ragni, Lovric, Sciacca, Gjura, Usel, Blanchard, Kadi. All.: Michele Marcolini

PONTEDERA (3-5-2): Biggeri; Frare, Borri, Romiti (60' Risaliti); Corsinelli, Calcagni, Caponi, Paolini (74' Spinozzi), Tofanari; Grassi, Pinzauti (67' Maritato). A disp.: Contini, Marinca, Raffini, Ferrari. All.: Ivan Maraia

ARBITRO: Daniele Viotti di Tivoli, assistenti: Alessio Saccenti di Modena e Daniele Marchi di Bologna

NOTE: ammoniti: Fissore, Gonzalez, Romiti