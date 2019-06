Calcio: gli Amatori Madonna dell'Acqua vincono la Coppa delle due Province

Nella finalissima di lunedì 3 giugno 2019 allo stadio del Porta a Piagge di Pisa, gli Amatori Madonna dell’Acqua hanno vinto 2-0 contro l’Unione Sportiva Querce e hanno portato a casa anche la Coppa delle due Province. Un trofeo ambito ed importante che arricchisce la bacheca dei trofei della squadra guidata da mister Giuseppe Bevilacqua, a coronamento di una stagione straordinaria: vincitori del Campionato AICS 2018-2019, della Coppa di Lega e ora della Coppa delle due Province. E’ l’unica squadra della provincia di Pisa ad aver centrato il Triplete.

LA PARTITA. I gialloblù vanno in rete al 9’ e al 30’ del primo tempo. Apre le marcature Bresciani con un’incursione in area: dagli sviluppi dell’azione iniziata sulla fascia sinistra, l’azione prosegue in area e Bresciani di rapina insacca. Il secondo gol, che di fatto chiude la partita, è il perfetto sigillo ad una stagione da incorniciare. Scambio sulla sinistra al limite dell’area, Bianchi calcia tracciando una traiettoria perfetta con un tiro ad effetto. Uno scontro di gioco al 10’ del secondo tempo rende necessario l’intervento dei sanitari quando un giocatore dell’Amatori MDA perde i sensi. Trasportato in ospedale per essere sottoposto ad un controllo, dovrà stare a riposo qualche giorno. Niente di grave.

Grande soddisfazione per mister Bevilacqua: "I nostri ragazzi sono stati fantastici. La Coppa delle due province è l’epilogo di una stagione straordinaria dove abbiamo centrato tutti e tre gli obiettivi. Un lavoro di squadra eccezionale, un forte spirito di gruppo e una grande determinazione sono stati gli ingredienti del successo. Onore ai nostri avversari: le vittorie si misurano anche dal valore dell’avversario".

Il Presidente Gabriele Raimo non nasconde l’entusiasmo: "Abbiamo centrato il Triplete. E’ una soddisfazione per tutti noi che ci abbiamo creduto fino in fondo. Dopo la vittoria del campionato non abbiamo mollato e la fame di vittorie è rimasta, anzi se possibile è aumentata. Siamo un bel gruppo e una grande squadra".

