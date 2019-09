Andrea Bocelli arriva all'Arena Garibaldi: "Pisa sempre nel cuore. Orgoglioso di questa partnership"

La notizia era nell'aria fin dalla presentazione della partnership avviata fra il Pisa Sporting Club e la Andrea Bocelli Foundation: il maestro di Lajatico arriva all'Arena Garibaldi per sostenere in prima persona la raccolta fondi da destinare in beneficenza all'Istituto musicale di Camerino (Macerata), distrutto dal terremoto del 2016. Il tenore si presenta nella sala stampa dell'Arena Garibaldi prima di scendere in campo nel pre-gara e lanciare la campagna di solidarietà attivata sul numero 45580. "Accanto a me stasera c'è un personaggio di statura mondiale. Non posso nascondere che sono molto emozionato", spiega Giuseppe Corrado. "Affiancare il brand 'Pisa' al nome di Andrea Bocelli è un vero onore per tutto il nostro territorio", sottolinea il presidente del Pisa.

"Quando il Pisa ha fatto la sua straordinaria cavalcata insieme a Romeo Anconetani ho partecipato con grande entusiasmo, con la passione del tifoso", afferma il tenore. "Pisa e il Pisa sono da sempre nel mio cuore - prosegue - e sono io che ringrazio la società per aver supportato con grande gioia il progetto della mia fondazione. Pisa ha nella sua storia delle pagine incredibili: i suoi abitanti quando vogliono sono capaci di realizzare imprese indimenticabili. Spero che questa partnership sia il viatico anche per altre vittorie nerazzurre, oltre che per il successo della ricostruzione dell'Istituto musicale di Camerino".