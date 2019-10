Atletica: record italiano e qualificazione all'Olimpiade per la pisana Bongiorni

I campionati del mondo di atletica leggera di Doha, andati in scena dal 27 settembre al 6 ottobre, sono stati la cornice di una grande affermazione dell'atleta pisana Anna Bongiorni. Era attesa la prestazione della squadra femminile della staffetta 4x100 e le sprinter azzurre hanno ottenuto due grandi risultati: il record italiano e la qualificazione all'Olimpiade di Tokyo 2020.

Anna Bongiorni, Johanelis Herrera-Abreu, Gloria Hooper e Irene Siragusa hanno corso la semifinale in 42.90 secondi, riuscendo ad accedere alla finale mondiale. Nell'ultimo atto della competizione sono arrivate settime, troppo forte la concorrenza, ma si tratta comunque del miglior piazzamento di sempre, replicando quanto accaduto nel 1991 a Tokyo. Il tempo in questo caso è stato 42.98, segno di una costanza che fa ben sperare per il futuro.

Anche il Comune di Pisa ha tributato merito all'atleta per la prestazione: "Congratulazioni ad Anna Bongiorni, atleta pisana classe 1993, che ai Mondiali di Atletica di Doha ha stabilito, insieme alle altre azzurre, il nuovo record italiano nella staffetta 4x100 femminile con il tempo di 42"90. Le ragazze hanno raggiunto la finale classificandosi settime e soprattutto il pass per le olimpiadi di Tokyo 2020. Un orgoglio per la nostra città!".