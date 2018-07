Pisa S.C. 1909: annullato il triangolare di sabato 14 luglio a Dimaro

Cambio di programma in casa nerazzurra. Il Pisa Sporting Club 1909 ha infatti rinunciato al triangolare previsto per sabato 14 luglio a Dimaro, in Trentino-Alto Adige. In origine la squadra di mister D'Angelo avrebbe dovuto partecipare a due match amichevoli con il Napoli ed il Gozzano (fresco di promozione in Serie C). Ma negli ultimi giorni sono intervenute alcune novità che hanno portato la dirigenza a disdire l'impegno preso in precedenza.

Moscardelli e compagni saliranno a Storo, sede del loro ritiro, soltanto venerdì 13 luglio. Un giorno prima, quindi, del triangolare: un arco temporale eccessivamente breve per garantire a mister D'Angelo la sicurezza da infortuni e incovenienti di campo dovuti alla scarsa preparazione. Oltre a questo, è sorta anche una problematica di ordine pubblico. Storicamente fra la tifoseria nerazzurra e quella partenopea non corre buon sangue, ed il massiccio afflusso di sostenitori provenienti sia da Pisa che da Napoli ha portato all'attenzione degli organizzatori del triangolare un forte rischio di tensioni. Alla luce di ciò la dirigenza del Pisa S.C. ha preso la decisione di non partecipare alle due amichevoli, e nei prossimi giorni comunicherà il programma definitivo delle due settimane di ritiro nella Valle del Chiese.