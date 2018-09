Aperte le iscrizioni per la Fornacette dance school

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

F.C. Fornacette Casarosa ASD non è solo scuola calcio, settore giovanile, maschile e femminile ha una anima anche ballerina. Una componente molto importante del Fornacette è anche è la Fornacette Social Dance School con centinaia d’iscritti. Lunedi 10 settembre ore 21,30 ci sarà una la serata di presentazione dei corsi di ballo per la nuova stagione a titolo gratuito. Questa Scuola nasce per creare socialità tra le persone per farle avvicinare ai vari tipi di ballo proposti come il Latino Americano, Ballo liscio, Tango Argentino, Balli di Gruppo, balli caraibici , Kizomba e danza del ventre. La socialità vista come occasione di svago ma anche attività fisica divertendosi, ma soprattutto per fare nuov amicizie fuori dai soliti contesti. L’occasione è ghiotta e quindi il presentarsi il giorno lunedì 10 alle ore 21,30 presso l “Centro le Piramidi “ via Tosco Romagnola – Fornacette vicino al complesso commerciale del “Penny”, risulta come momento per conoscere le persone che fanno parte della Social Dance School Fornacette e anche tutti quelli curiosi di approfondire e capire la bellezza di tonare all’atavico senso di gruppo coesione che è il ballo, qualsiasi esso sia. Saranno date anche lezioni di danza gratuite a tutti. Basta ricordare ch nei tempi antichi le giornate dedicate al ballo erano vere e proprie occasioni per conoscere gente ma anche soprattutto scaricare tensioni in nuovi contesti e avvicinarsi a persone nuove, e perché no, cambiando anche un po’ noi stessi, migliorandosi ma soprattutto la spensieratezza oggi sempre più difficile da trovare. Per ulteriori informazioni telefonare a 339 875 0921