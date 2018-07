'Ancora e sempre insieme': il Pisa S.C. 1909 lancia la campagna abbonamenti

La stagione dei tifosi nerazzurri partirà ufficialmente fra pochissimi giorni. E' stata fissata infatti a giovedì 12 luglio la data di apertura della campagna abbonamenti alle partite casalinghe del Pisa Sporting Club 1909 per la stagione 2018-2019. La novità più importante è che dal prossimo campionato sarà possibile sottoscrivere la tessera stagionale senza l'obbligo di munirsi anche della Tessera del Tifoso. Si tratta di una svolta decisiva per il tifo organizzato nerazzurro, poiché sin dal primo giorno della sua introduzione i gruppi della Curva Nord 'Maurizio Alberti' hanno indicato questa misura come incostituzionale e lesiva dei diritti personali, rinunciando così alla possibilità di acquistare il pass stagionale. Adesso chi vorrà abbonarsi in un settore dell'Arena Garibaldi potrà farlo sottoscrivendo contemporaneamente la Pisa S.C. Fidelity Card, che a differenza della Tessera del Tifoso è una carta nominativa ma generica.

Prelazione e maglie originali

Come da tradizione le prime settimane della campagna saranno dedicate esclusivamente a tutti gli abbonati della passata stagione che vorranno confermare la loro tessera. Dal 12 luglio a sabato 11 agosto, perciò, gli aventi diritto a questa prelazione dovranno recarsi presso il punto vendita 'Solo Pisa' (via Piave 17), l'unico autorizzato al rinnovo, nei seguenti orari:

lunedì 15.30 - 19;

dal martedì al venerdì 9.30 - 13 e 15.30 - 19;

sabato 9.30 - 13.

La vendita libera degli abbonamenti, compresi i posti che non saranno stati riscattati entro il limite del 11 agosto dai vecchi abbonati, è fissata a lunedì 13 agosto. Come anticipato, le modalità per sottoscrivere l'abbonamento sono diverse rispetto agli ultimi anni. Oltre alla Tessera del Tifoso, alla quale verrà associato il titolo, i sostenitori nerazzurri potranno sottoscrivere la tessera stagionale anche in questi due modi: con la Pisa S.C. Fidelity Card (supporto generico, nominativo, rilasciato in modalità libera e gratuito se sottoscritto congiuntamente all'abbonamento); con un apposito supporto dotato di codice a barre per la lettura ai tornelli e valido per la sola stagione calcistica 2018-2019.

Questi i prezzi degli abbonamenti:

Tribuna Superiore

Intero 495 euro (+ 6 euro di prevendita)

Ridotto 385 euro (+ 5 euro d.p.)

Tribuna Inferiore

Intero 345,00 euro (+ 5 euro d.p.)

Ridotto 250,00 euro (+ 4 euro d.p.)

Gradinata

Intero 240,00 euro (+ 4 euro d.p.)

Ridotto 170,00 euro (+ 4 euro d.p.)

Curva Nord

Intero 140,00 euro (+ 3 euro d.p.)

Ridotto 110,00 euro (+ 3 euro d.p.)

'Pacchetto Famiglia': nel caso di nuclei familiari dove entrambi i genitori hanno sottoscritto l'abbonamento nello stesso settore, per tutti i figli di età compresa entro i 18 anni saranno applicate le seguenti scontistiche

Figlio Under 14 abbonamento gratuito

Figlio 14-18 anni abbonamento scontato del 50%

Ragazzi nati dal 01-01-2004 al 31-12-2012: prezzo unico 40,00 euro (+ 3 euro d.p.) per ogni settore.

Il Pisa Sporting Club 1909 specifica che la riduzione è rivolta alle donne, agli ultrasessantenni e ai ragazzi nati dal 01-01-2002 al 31-12-2003. L'abbonamento ridotto sarà ottenibile anche dagli invalidi dietro presentazione della tessera attestante il diritto in oggetto.

Come lo scorso anno, anche per questa campagna abbonamenti il club di via Battisti propone l'acquisto della nuova maglia ufficiale marchiata Adidas a tutti gli abbonati. Chi sottoscriverà la tessera stagionale avrà l'opportunità di acquistare le due nuove maglie (prima o seconda, a scelta, oppure entrambe) al prezzo promozionale di 50 euro per maglia. La consegna avverrà al momento dell'acquisto dell'abbonamento.

La società inoltre informa che le Tessere del Tifoso ancora in corso di validità e le nuove Pisa S.C. Fidelity Card saranno le uniche abilitate per l'acquisto di titoli di accesso, o addirittura per l'ingresso, in presenza di gare considerate ‘ad alto rischio dagli Organi competenti'. Tessera del Tifoso e Pisa S.C. Fidelity Card garantiranno inoltre speciali promozioni sul materiale retail e sui prodotti ufficiali di merchandising della società nerazzurra. Sempre il club di via Battisti ha reso noto che, in ottemperanza alle norme vigenti che regolano le manifestazioni sportive, l'acquisto di qualsiasi titolo di accesso (biglietto/abbonamento) comporterà l'accettazione implicita del 'Regolamento d'uso' dell'Arena Garibaldi e del 'Codice di Regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche' (parte integrante del 'Codice Etico Pisa S.C.'). Entrambi sono già consultabili sul sito ufficiale della società.