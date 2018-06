Pisa S.C. 1909: gli appuntamenti del ritiro a Storo

Per il terzo anno consecutivo il Pisa Sporting Club 1909 effettuerà il ritiro in Trentino-Alto Adige, nella Valle del Chiese. Ancora una volta il quartier generale nerazzurro farà base a Storo come nei due anni precedenti.

Introduce l'accordo e gli appuntamenti che attendono il Pisa il responsabile organizzativo del ritiro, De Carli: "Siamo già al lavoro per predisporre tutte le strutture che dovranno essere a disposizione sia della squadra che della tifoseria che salirà nella Valle del Chiese". "Abbiamo varato anche un nuovo progetto pensato per tutta la famiglia - precisa De Carli - è il 'Milk Life', che coinvolge le molte malghe in quota che popolano la nostra zona. I visitatori verranno accolti e guidati nella vita dei produttori di latte della nostra valle, con eventi che copriranno l'intera giornata".

"Sicuramente faremo un'amichevole con una squadra di Serie A ed una di Serie B, e molto probabilmente riusciremo ad organizzarne un'altra con un club di massima serie", svela Giuseppe Corrado. "Il ritiro è da sempre il momento in cui si iniziano a coltivare i sogni per il campionato che verrà, e non vedo l'ora che inizi la nuova avventura. La vivremo con un gruppo rinnovato, con metodologie di lavoro diverse e con ambizioni che speriamo si potranno tradurre in risultati sul campo".

Sono confermati gli appuntamenti infrasettimanali nei quali il tecnico ed i giocatori, a turno, incontreranno i tifosi presenti in Trentino. Ci sarà ancora una volta il corner dedicato alla vendita dei prodotti ufficiali del club, e la presentazione della squadra, che ovviamente non andrà a sovrapporsi a quella ufficiale, che avverrà a Pisa nel mese di agosto. Protagonisti d'eccezione saranno ancora una volta i volontari dell'Associazione Cento, che metteranno a disposizione dei sostenitori nerazzurri la scarpa d'oro donata da Wim Kieft lo scorso 2 giugno. I tifosi che si recheranno a Storo potranno immortalarsi con il trofeo originale regalato dal campione olandese al futuro Museo del Pisa.