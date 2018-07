Appuntamenti sportivi e grandi novità estive al Circolo Tennis Certosa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

L'arrivo della stagione estiva ha portato e porterà molte novità al Circolo Tennis Certosa, sia dal punto di vista sportivo sia dal punto di vista ludico. Infatti dal lato agonistico, il 14 luglio prenderà il via l'ormai classico torneo di 4° categoria maschile/femminile ("prova del circuito quarta di Pisa") e l'altrettanto classico torneo di 3° categoria di doppio misto. L'organizzazione, come consuetudine, metterà a disposizione degli atleti le proprie strutture e, tra le tante iniziative in programma, evidenziamo che ogni sera saranno previste cene per tutti coloro che parteciperanno al torneo, come giocatori oppure come spettatori. Insomma per tutti quelli che verranno a trovarci. Ricordiamo in proposito che da qualche settimana il nostro circolo si è dotato di tre nuovi gazebo collocati in modo tale da permettere a chi è seduto al loro interno di rilassarsi e seguire le partite di tennis. Insomma una bella ed utile novità, che siamo sicuri apprezzerete.



Un'altra grande novità ludica (anche come dimensioni) è quella che potrete vedere ed utilizzare accedendo alle nostre due piscine. Infatti dal primo luglio sono entrati in funzione ben due nuovi scivoli, adatti agli adulti ed ai bambini. Siccome a parole (e con la foto) non risulta molto semplice descriverli, vi invitiamo a venire da noi per rendervi conto con i vostri occhi di quanto siano belli ed ovviamente per provarli di persona..!! A detta di tutti il nostro circolo è un piccolo angolo di paradiso che, con queste novità, è ancora più...paradisiaco..!! Quindi, come sempre, vi aspettiamo a braccia aperte con la convinzione che trascorrerete delle giornate più che piacevoli, in compagnia di amici, dove i protagonisti saranno lo sport ed il divertimento.



Buona estate a tutti.