Arezzo - Pisa: prevendita dei biglietti a singhiozzo; settore ospiti aumentato a mille posti

Disagi e disservizi: sono queste le costanti che hanno caratterizzato l'apertura della prevendita dei tagliandi validi per l'accesso al settore ospiti dello stadio 'Città di Arezzo', dove mercoledì 29 maggio alle 20.30 il Pisa affronterà gli amaranto nella gara di andata del quarto di finale dei playoff di Serie C. Aperta ufficialmente alle 17, la vendita dei ticket è iniziata a singhiozzo.

Il sito di Ticketone, circuito delle gare casalinghe del club del 'Cavallino', è stato letteralmente preso d'assalto dai sostenitori nerazzurri: l'obiettivo è accaparrarsi un biglietto per il settore di Curva Nord, destinato agli ospiti. Ma la piattaforma online per moltissime persone è rimasta inaccessibile per diversi minuti, in altri casi è risultato impossibile perfezionare l'acquisto. Quel che è certo che anche il 29 maggio, nonostante il giorno feriale, la squadra potrà giocare spinta dal sostegno di tantissimi tifosi. La richiesta è stata così alta che il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, ha autorizzato l'aumento di capienza del settore destinato ai supporters pisani. La capienza della Curva Nord passa così dagli 800 posti comunicati ieri a 1.000. L'auspicio del club amaranto è che nella gara di ritorno lo stesso trattamento venga riservato ai tifosi aretini.