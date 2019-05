Arezzo - Pisa: 800 posti nel settore ospiti, ma la prevendita non parte

Ancora nessuna novità da Arezzo: a cinque giorni dalla gara di andata del Secondo Turno Nazionale dei playoff di Serie C, in programma mercoledì 29 maggio alle 20.30, non è arrivata alcuna comunicazione in merito alla prevendità dei biglietti destinati ai sostenitori nerazzurri. Dal club del 'Cavallino' è filtrata soltanto la notizia che l'impianto ha riscosso dai tecnici comunali e dagli addetti alla sicurezza la piena agibilità.

Si tratta però, stando a quanto affermato dal vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini (delega alle opere pubbliche e alla manutenzione), di una novità formale ma non sostanziale: la capienza del 'Città di Arezzo' non dovrebbe subire variazioni in occasione del derby che mette in palio l'accesso alla finale per la Serie B. I tagliandi destinati ai tifosi pisani dovrebbero così essere 800: un numero sicuramente inferiore rispetto alla richiesta già altissima dei sostenitori nerazzurri. La gradinata dello stadio amaranto resterà chiusa, mentre saranno aperti il settore di tribuna (3.200 posti) e curva sud (3.450 posti).