Arezzo-Pisa: al via la vendita dei biglietti per i tifosi nerazzurri

Arriva la notizia tanto attesa dai tifosi nerazzurri che mercoledì prossimo, 29 maggio, si precipiteranno in massa ad Arezzo per assistere alla gara di andata del secondo turno dei play off che vedrà il Pisa affrontare gli aretini.

Gli 800 biglietti relativi al Settore Ospiti dello Stadio 'Città di Arezzo' saranno infatti disponibili a partire dalle ore 17.00 di oggi, 24 maggio, su tutto il circuito Ticket One (www.ticketone.it), compreso il servizio on-line.