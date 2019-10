Argento per il Dream Basket Pisa alla Dream Cup 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Anche quest'anno grande successo per questa edizione della DREAM CUP 2019 che si è tenuta lo scorso week end al Centro Sportivo Dream in Via Belli a Pisa. Prima sul podio l OLIMPIA FIRENZE che vincendo la gara di misura sui padroni di casa del DREAM BASKET si è aggiudicata il trofeo dando vita ad una bellissima partita ricca di emozioni che ha decretato il vincitore solo agli ultimi minuti dell ultimo quarto.Ottima prestazioni anche delle altre due compagini presenti al trofeo che vede sul podio BASKET CHIESINA , formazione che ha dimostrato buon gioco di squadra e determinazione ed infine CEFA BASKET C. GARFAGNANA che con grande fair play non ha mai mollato un minuto pagando forse la meno precisione sotto canestro , entrambe le formazioni tuttavia sono arrivate a disputare un tempo supplementare per avere l accesso al podio . Tra le sei partite bel momento legato alla gara di tiro riservata agli atleti che ha visto premiare LUCCHESI CHIARA di CEFA BASKET ed ancora la gara di tiro riservata al pubblico presente che ha fatto registrare il Sold out al Paladreamred con oltre trenta partecipanti insieme a tanta musica ottimo cibo contornato da sportività e cordialità la premiazione finale delle squadre da parte del Consigliere Provinciale Coli Biancamaria ed il Commissario Federale Marazzato Federico e delle quattro categorie speciali che ha visto come protagonisti i seguenti atleti MVP DEL TROFEO BONANNI LAPO Olimpia MIGLIOR RIMBALZISTA CIRRONE KEVIN Dream MIGLIOR DIFENSORE ANGELINI FRANCESCO Chiesina MIGLIOR REALIZZATORE BUGLI DAVIDE Dream PREMIO FAIR PLAY PIERONI LORENZO Cefa Questi gli score delle sei gare OLIMPIA - CEFA 112 - 9 CHIESINA - DREAM 21 - 71 DREAM - OLIMPIA 51 - 65 CEFA - CHIESINA 32 - 39 (supl.) DREAM - CEFA 101 - 22 OLIMPIA - CHIESINA 84 - 28