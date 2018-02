Vela: armatori e club pisani fanno incetta di coppe allo Yacht Club Livorno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

A circa un mese dall’inizio del Campionato primaverile 2018 si è svolta la premiazione delle regate organizzate dal Comitato Circoli Velici Alto Tirreno nel 2017. Nella suggestiva e accogliente sede dello Yacht Club Livorno, domenica 4 febbraio alle ore 19, sono sfilati davanti ai presidenti e ai direttori sportivi dei vari club velici che costituiscono il Comitato gli armatori premiati per i loro risultati ottenuti nell’anno appena concluso. Tra questi molti quelli che difendendo i colori dei club pisani.



Per lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa sono stati premiati per le loro vittorie David Carpita (Sea Wolf), Franco Di Paco (Mizar), Ferruccio Scalari (Scamperix), Francesco Bianciardi (Second Life), Giovanni Mancini (Vavia) e Enrico Scaramelli (Pierrot Lunaire), Andrea Pacinotti (Arcadia 1); per la sezione pisana della Lega Navale Italiana, Vieri Martini (Testa e Lische) e Manfredo Toninelli (T-One) per il Circolo velico Sunset.



Altri velisti pisani premiati: Gianluca Poli (Paola) che corre per il Club Nautico Versilia e Giovanni Lombardi (Mefistofele) per lo Yacht Club Livorno. Tra i vari velisti pisani impegnati ha fatto incetta di coppe Simone Mancini, timoniere di Hurrà (Ycm), il Platu 25 che ha trionfato nella classe Minialtura, classe che ha visto la collaborazione dello Yacht Club Montecatini.



“La festa è stato molto bella e partecipata come affollati sono i nostri Campionati” ha detto il Presidente dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, Roberto Lacorte, intervenuto alla premiazione. “ Il nostro Invernale presenta numeri che fanno invidia a tutta la costa dalla Liguria al Lazio”. Roberto Lacorte ha anche portato la solidarietà per le difficoltà che sta attraversando il Porto di Livorno con le ristrutturazioni che partiranno dal mese di settembre ricordando il forte sodalizio che lega lo Ycrmp allo Yacht Club Livorno anche in vista dalla prossima edizione della 151 Miglia-Trofeo Cetilar e delle altre iniziative che vedono la collaborazione dei due club.



“Tutto è pronto per il via al Campionato Primaverile – dice Gianluca Romoli Direttore Sportivo dello Ycrmp - che anche questa stagione vedrà la collaborazione della sezione di Livorno della Lega Navale Italiana, del Circolo Nautico Livorno e dello Yacht Club Montecatini per la classe Minialtura. Un grazie particolare ai nostri affezionati giudici: Luigi Rocchi e Franco Manganelli. Ricordiamo che per tutta la durata del Campionato primaverile che partirà domenica 11 marzo col Trofeo Ycrmp le imbarcazioni saranno ospitate alle banchine dello YCL”. Il Campionato si concluderà il 15 aprile.

