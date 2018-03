Da Calci a Praga: i ragazzi dell'Asd Calci 2016 partecipano alla 'Prague Spring Cup'

Dal 29 marzo al 1° aprile, la società Asd Calci 2016, guidata dall’ex calciatore di serie A Francesco Marianini, che gestisce gli impianti sportivi comunali di Calci dove ha sede la Scuola Calcio già guidata da Luca e Gabriele Giannini, parteciperà a Praga ad un torneo internazionale di alto livello con squadre provenienti da tutta Europa e non solo.

Dalla categoriai Juniores agli allievi, dai giovanissimi fino alle categorie della scuola calcio 2004-2005-2006 e 2007, saranno circa 70 gli atleti impegnati nel torneo e accompagnati da 50 tra genitori, dirigenti, allenatori e collaboratori per un totale di 120 persone che la sera del 28 marzo partiranno da Calci alla volta di Praga.

"Vogliamo offrire ai nostri ragazzi un esperienza internazionale che serva non solo alla crescita agonistico-sportiva ma anche alla crescita personale, grazie all'incontro con ragazzi di squadre straniere con cui confrontarsi sul campo da gioco e con i quali fare amicizia e conoscenza in nome dello Sport, della stima e del rispetto reciproco" dice Francesco Marianini che per anni ha militato nel Lecce poi nell’Empoli (con il quale ha giocato anche in Coppa Uefa) e infine nel Novara.

La società calcesana si afferma nel quadro generale come una società in forte crescita ed espansione non solo nei numeri ma soprattutto nei risultati e nella qualità con la prima squadra che in seconda categoria sta lottando al vertice per la promozione, dal settore giovanile alla scuola calcio dove tutte le compagini stanno ottenendo ottimi risultati in tutti i campionati. Ai ragazzi la società offre non solo l'opportunità di partecipare ad un evento come quello di Praga ma anche la possibilità, nel prossimo mese di maggio, di entrare nei templi del calcio come San Siro, Allianz Stadium per finire a Coverciano casa della Nazionale Italiana, sempre nello spirito di allargare le conoscenze e le esperienze dei propri ragazzi.