Asd Litorale Pisano a colloquio con Paolo Mangini

“Disponibile e paziente. Il presidente Paolo Mangini e tutta la LND Toscana stanno facendo il possibile per sostenere le società sportive”. Con queste parole il presidente del Litorale Pisano Carlo Angioli ringrazia il presidente del comitato regionale LND Toscana Paolo Mangini che gli ha dedicato un colloquio “molto costruttivo” nel quale si è ribadita l’importanza sociale dello sport. Senza le società sportive verrebbe a mancare un punto di riferimento per le famiglie. “Abbiamo capito – continua Angioli – che sta facendo il possibile per poter ottenere qualche risultato concreto nel più breve tempo possibile. Ad oggi non abbiamo certezze sulla ripartenza dello sport dilettantistico ed è probabile che molte società decidano di non riaprire più. Ci auguriamo che gli sforzi profusi producano effetti. A Mangini e a tutta la LND un augurio di buon lavoro”.