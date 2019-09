Asd Skating Academy campione nazionale AICS

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Si è appena conclusa a Misano Adriatico la 43 rassegna nazionale di pattinaggio artistico memorial Giorgio Perinetti, valevole come campionato nazionale AICS. Al termne di quattordici giorni di gare no stop (27 agosto - 9 settembre) la SKATING ACADEMY si è laureata società campione nazionale AICS 2019 per il settore promozionale, vicecampione nazionale per i livelli di difficoltà (pre-agonismo) e infine vincitrice del titolo di società 2019 nella classifica finale comprendente tutte le specialità (promozionale, pre-agonismo, agonismo e solo dance), su 149 società presenti provenienti da tutta italia. Per la giovanissima società pisana (attiva da appena quattro anni) si tratta di un riconoscimento straordinario che premia l'impegno di Veronica Micheletti, allenatrice e dirigente, sia sul piano della formazione e dello sport di base, sia su quello agonistico. Ecco i medagliati che hanno contribuito alla vittoria della Skating Academy: medaglia d'oro e titolo di campione nazionale per Sofia Gobbi (2010), Giorgia Arrostiti (2006), Silvia Bilotti (1999), Nicole Castiglione (2008), Solveig Aurora Cotrupi (2011), Livia Fatticcioni (2010), Viola Ferrari (2010), Gaia Gori (2011), Alena Lenzoni (2005), Gaia Isabella Mendoza (j2007), Leonardo Riceputi (2009), Swami Deidda (2009); sette medaglie d’argento: Martina Corriano (2005), Mia Lenzoni (2008), Sara Mazzanti (2010), Rebecca Prosperi (2011), Emma Riceputi (2007), Giulia Salvini (2010), Aurora Piazza (2004); sei medaglie di bronzo: Maria Sole Del Fabbro (2009), Erika Giannattasio (2004), Irena Karina (2011),Rita Miragliotta (2010), Matilde Prosperi (2014), Viola Temperini (2006). Ai medagliati si aggiungono gli ottimi piazzamenti, per la maggior parte tra il quarto e il decimo posto, di Giulia Arrostiti, Alice Baldacci, Gemma Borsari, Eva Cacia, Emma Cavaliere, Linda Cavarretta, Sara Ceccotti, Lucrezia Cecere, Sara Citi, Greta D’Amato, Lara Dabalà, Sofia Gagliardi, Martina Gentilini, Noemi Giannattasio, Anna Giannessi, Zoe Iacopini, Melissa Lenzi, Giada e Valentina Leonora, Belen Lovagnini, Alessia e Michelle Mazzoni, Asia Nuti, Genny Paffi, Aurora Picariello, Lavinia Barsacchi, Rupa Radano, Miriam Romito, Camilla e Martina Rovini, Ambra Sivieri, Chiara Gennai, Alessia Faraldo, Greta Micheli. Veronica Micheletti è onorata di poter offrire questa vittoria alla memoria di Sandro Balestri, grande appasionato di pattinaggio e dirigente nazionale dell'AICS, prematuramente scomparso in questi giorni. Forte del successo ottenuto a Misano la Skating Academy si appresta ad affrontare il nuovo anno sportivo e ad accogliere le nuove leve, per diffondere sempre di più uno sport meraviglioso ma sconosciuto ai più qual è il pattinaggio artistico.

