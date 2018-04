'Aspettando Vivicittà': tutti a corsa per le strade cittadine

Torna 'Vivicittà', la corsa podistica Uisp aperta a tutti, che raduna cittadini sportivi che hanno voglia di recuperare i centri urbani e di creare città più vivibili. Anche nel 2018 Vivicittà legherà diverse città sul territorio nazionale e internazionale sotto il comune denominatore della promozione di un nuovo modello di sviluppo basato sul rispetto per l'ambiente e quello per tutte le persone. Lo slogan di Vivicittà 2018 è infatti 'Attività sostenibili', per sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica, sui temi della vivibilità ambientale e sociale. Una sostenibilità che passa attraverso la condivisione di valori quali solidarietà e integrazione, contro discriminazioni e pregiudizi.



A Pisa si svolgerà un'anteprima di quella che è stata definita 'la corsa più lunga del mondo'. 'Aspettando Vivicittà' si svolgerà infatti sabato 7 e sarà aperta sia a camminatori che a corridori di ogni età, con percorsi di 2, 5 e 10 km che si articoleranno lungo le strade del centro cittadino.

"Ormai è un appuntamento tradizionale nel quale investiamo molto - dichiara il presidente Uisp Pisa Cristiano Masi - perché rappresenta pienamente il nostro fare sport per tutti. Vivicittà è una manifestazione con e per la città".

La partenza è prevista alle ore 16.30 dal Centro Polifunzionale San Zeno, che costituisce attualmente l’Osservatorio regionale per le politiche sportive e sociali della terza età. Un chiaro segnale per sottolineare l’importanza e il ruolo della pratica sportiva ad ogni età. L’iscrizione avverrà direttamente sul luogo di partenza al costo di € 3,50. Ad ogni partecipante spetterà un pacco alimentare di partecipazione (messo a disposizione dalla sezione soci Coop di Pisa), mentre i gruppi più numerosi potranno aggiudicarsi premi sino ad esaurimento.



La manifestazione, che vedrà la partecipazione di alcuni gruppi sportivi del territorio come l'Asd La Verru'a, si inserisce in un percorso di collaborazione con le associazioni avviato da Uisp Pisa per la valorizzazione dell’atletica leggera. Un percorso che ha già prodotto risultati, come il recente corso per Tracciatori di percorsi Trail, al quale seguiranno altre iniziative nel corso dell’anno.