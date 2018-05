Arena Garibaldi: per i playoff duemila posti in più

Duemila posti in più per le gare di playoff del Pisa. E' questo il piano a cui starebbero lavorando gli uffici comunali. Si tratta di un provvedimento chiesto a gran voce anche dai tifosi e che per essere adottato, in deroga eccezionale alle norme antisismiche, necessita della firma del sindaco Filippeschi e del dirigente Fabio Daole.

Entrambi avrebbero già dato la loro disponibilità a firmare il documento. Manca quindi solo l'annuncio ufficiale che dovrebbe comunque arrivare nei prossimi giorni appena completate tutte le verifiche. Di questi duemila posti in più almeno mille dovranno essere in Curva Nord.