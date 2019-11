Pisa - Spezia, sì all'aumento di capienza: 900 posti in più all'Arena

Il sindaco di Pisa Michele Conti ha firmato nel pomeriggio la deroga per l’aumento di capienza dell’Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani per la gara interna di campionato di Serie B 2019/2020 Pisa – Spezia, che si disputerà all’ il prossimo 9 novembre 2019. La capienza passa quindi dagli 8.600 posti attuali a 9.500, aumentando la distribuzione di 800 posti in Curva Nord (totale 3.300) e di 100 in Curva Sud (totale 500).