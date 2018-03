Basket: il Cus Pisa under 20 conquista l’accesso alle finali del campionato

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Grande vittoria della selezione Cus Pisa U20 che sbanca il Palasport di Altopascio, battendo per 68 a 62 la squadra locale che è in corsa con la Libertas Livorno, per aggiudicarsi l’accesso alle fasi finali di questo campionato.

La squadra del Cus, allenata da Alessandro Stolfi, ha disputato una gara caratterizzata da una grande intensità difensiva e da una fase offensiva quasi sempre ordinata: ogni singolo elemento della squadra ha contribuito con la propria prestazione a raggiungere questo importante risultato. L’andamento della gara ha visto una continua alternanza nel punteggio delle due squadre, fino a circa la metà del terzo quarto. Da quel momento in poi la nostra squadra ha sempre mantenuto il vantaggio fino alla fine della gara. Con questa vittoria il Cus si porta al sesto posto in classifica a 2 sole lunghezze dallo Junior Lucca attesa al PalaCus per lo scontro diretto in casa gialloblù.

Il tabellino della gara:

Rinaldi 2, Cioni 19, Buoncristiani 6, Buttitta 4, Mariotti 11, Garbo 12, Scebba 5, Badessa 9, Dela Cruz, Russo.