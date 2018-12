Befana Cup 2019 Fratres

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Tutto pronto per questa seconda edizione della Befana Cup 2019 che si svolgerà presso il Centro Sportivo Dream a Pisa il prossimo 6 Gennaio . Per questa edizione vicino alla palla a spicchi dei più piccoli , FRATRES donatori di sangue , ente che svolge un importante lavoro ogni giorno in un ambito di vitale importanza , partner commerciale del DREAM BASKET PISA per questa stagione e promotore di questa importante iniziativa legata alla sensibilizzazione, in questo Trofeo Della Befana 2019 che vede protagoniste belle realtà del panorama Minibasket Regionale Toscano apounto i centri che parteciperanno sono... FOLGORE FUCECCHIO BASKET ASD MONTEMURLO BASKET NBA ALTOPASCIO PALL. VALDERA CAPANNOLI ASD PERIGNANO BASKET DREAM BASKET PISA Quale società ospitante che insieme ad ottimo cibo, premi , attenderà con tutti i bambini il passaggio della Befana antico e magico momento da sempre per grandi e piccini, per una giornata di divertimento sotto canestro e non solo...Vi aspettiamo numerosi !!!