Calcio a 5: un'annata stellare per l'Aics Pisa

Si sono concluse tutte le attività di calcio a 5 dell’Aics Pisa, sotto la gestione dei responsabili Davide Labonia e Mauro Papini, con numeri impressionanti. Dall’inizio della stagione ad ora più di 100 squadre si sono divertite nei campionati e tornei con innumerevoli iniziative.



I campionati sono cominciati ad ottobre 2017 con i gironi del lunedi, martedi (due), mercoledi, giovedi (due), venerdi; poi i gironi del campionato di Metato e il girone inter departments cup (riservato agli operatori sanitari dell’Auop-Asl e Cnr).



Arrivati alla primavera sono cominciati gli innumerevoli tornei e memorial: torneo terzo tempo, torneo primavera, torneo over35 fivetofive Asciano, torneo Gems fivetofive Asciano, torneo Decennale fivetofive Asciano, torneo Giugno Pisano La Cella, torneo Città di Riglione, torneo over40 Metato, poi i memorial M.D.Verdigi fivetofive Asciano, memorial Allegretti Titignano, memorial Aldo Appiani fivetofive Asciano, e ancora da svolgere dal 9 al 12 agosto il memorial Mario Marrazzini La Cella.



L’imbarazzo della scelta per le squadre di tutta Pisa che in alcuni casi si sono sdoppiate pur di partecipare a piu tornei e memorial.

Insomma un'annata davvero super per l'Aics Pisa che ha raggiunto numeri da capogiro chiamando a raccolta numerosi atleti.