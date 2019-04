Calcio a 5 femminile: tre cussine al Torneo delle Regioni

Tre atlete del Cus Pisa calcio a 5 femminile saranno impegnate con la rappresentativa regionale della Toscana nel Torneo delle Regioni, la storica manifestazione di calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti giunta alla 58esima edizione. Le cussine inserite nella lista delle 12 convocate sono Sara Piludu, classe ’96, vicecapitano della rappresentativa, Angelica Ranzani, classe ’97, e Maria Teresa Landolfo, classe ’98. Partite ieri da Coverciano, saranno impegnate da domani in quella che è la più grande kermesse nazionale dedicata al futsal (presenti 72 rappresentative giovanili regionali di calcio a 5 divise nelle categorie maschili Allievi, Juniores e Giovanissimi e futsal femminile) che si terrà a Matera fino al 5 maggio.

La formazione di calcio a 5 femminile toscana, inserita nel girone C, esordirà domani alle 15 contro la rappresentativa del Lazio. La convocazione delle tre atlete gialloblù è per il Cus Pisa il coronamento di una stagione che ha visto la formazione pisana di calcio a 5 femminile battersi da protagonista sui campi regionali e il riconoscimento dell’impegno e della costante crescita della società.

Per Sara Piludu l’esperienza al Cus Pisa è iniziata alcuni anni fa. Angelica Ranzani veste la maglia gialloblù da due anni, mentre Maria Teresa Landolfo ha esordito con il Cus Pisa nell’ultima stagione. Giovanissime, ottengono per la prima volta la convocazione in una rappresentativa della Lega. Un’esperienza particolarmente significativa che permetterà alle tre atlete del Cus Pisa di misurarsi con avversarie provenienti da tutta Italia e di aggiungere un tassello fondamentale nella loro crescita calcistica. Dopo l’esordio di domani, la rappresentativa femminile della Toscana sarà impegnata nel girone di qualificazione il 30 aprile contro la Puglia e mercoledì prossimo contro Trento.