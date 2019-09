Calcio a 7 Aics: al via la nuova stagione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La stagione 2019/20 del calcio amatoriale è alle porte e il Settore Calcio a 7 Pisa Aics è già pronto per stupirvi ancora per "rendere speciale il vostro giorno di grande calcio". Organizzato da Simone Del Moro dirigente e tecnico sportivo e membro della Commissione Nazionale Calcio Aics, coadiuvato da Salvador Reale (Responsabile Settore Arbitrale), Oscar Maini (Collaboratore settore Over40), Vincenzo Romano (Addetto Stampa e sviluppo) e Niccolo Possenti (Social Media Menager), in collaborazione con i migliori campi di calcio a 7 pisani in erba sintetica di ultima generazione: Mortellini – Limiti – Oratoio Scintilla Pisa Est – Calci, negli ultimi anni il Settore Calcio a 7 Pisa ha visto una crescita esponenziale e, ad oggi, vanta oltre 45 squadre tra campionati Open e Over 40, confermandosi settore leader nel panorama del calcio a 7 pisano. L’organizzazione minuziosa, la precisione, la voglia di rinnovarsi e mettersi in gioco ogni anno e una carta dei valori che ne denotano una chiara e trasparente identità , hanno fatto nascere una sinergia tra squadre, organizzazione e campi tale da formare una grande famiglia in continua espansione ed evoluzione.

Il Settore Calcio a 7 Pisa vanta tra le proprie squadre i Campioni Nazionali 2018 dell’Arci 90 Solo Pisa, oltre che i vice campioni di Coppa Italia 2018 della Croce Rossa e l’Arci Visignano vincitori del Torneo Nazionale delle Saline 2018.

Ecco tutte le caratteristiche di questa grande famiglia:

Il Giorno fisso di gioco: Una delle caratteristiche principali dei campionati provinciali di Calcio a 7 Pisa è il giorno fisso! Le squadre infatti vengono raggruppate a secondo del giorno di gioco gradito, in modo da giocare l´intero campionato, sia in casa che fuori, sempre e solo nel giorno prescelto; I vantaggi sono molteplici: quello di poter programmare in anticipo gli impegni serali, giocare sempre ogni 7 giorni e poter disputare con la solita squadra, due o più partite alla settimana iscrivendosi in gironi diversi. I gironi sono: Girone A del Lunedì, Girone B del Martedì, Girone C del Mercoledì e il Girone Over 40: riservato a squadre con giocatori over 40 ( con due fuori quota over 35 e portiere libero)

Novità di quest’anno la seconda serie riservato alle squadre alle prime esperienze nel calcio a 7, giovani e meno giovani da consolidare. A fine stagione saranno disputati i Play Off incrociati tra i vari gironi per decretare il campione provinciale e le varie Coppe per categorie in base alla posizione in classifica e…occhio alle promozioni e alle retrocessioni!

Il Pallone Ufficiale: Grazie al nostro sponsor tecnico, Studio Sport, ad ogni squadra iscritta la sera della riunione precampionato verrà consegnato un pallone ufficiale del Settore Calcio a 7 Pisa Aics ! Inoltre sconti e molto altro dedicati in esclusiva ai nostri tesserati!

Regionale e Nazionale: Durante l’anno, per chi nell’anno precedente si è qualificato alla competizione, verrà svolto il Regionale Aics. A giugno poi La Coppa Italia e il Nazionale Aics. Alle competizioni Nazionali ti ci mandiamo noi, infatti saranno messi in palio contributi economici per andare a partecipare alla Coppa Italia e al Nazionale Aics.

Non solo Campionato: Da Ottobre a Luglio il calcio a 7 non finisce mai! Dopo il campionato, le coppe, il regionale e la fase finale, da maggio a luglio senza spendere un centesimo di più avrai diritto a partecipare ai numerosi tornei estivi!

Costi contenuti: E mentre le bollette e le tasse aumentano…il Settore Calcio a 7 Pisa in collaborazione con i Campi di Limiti, Oratoio e Mortellini, Calci va in controtendenza e, in un momento di crisi economica, abbiamo deciso di dare un segnale abbassando notevolmente i costi.

I migliori campi di tutta Pisa: Il Settore Calcio a 7 Pisa può avvalersi dei migliori campi di tutta Pisa e provincia. Scegli il tuo campo di casa tra: Mortellini Zara – a Coltano – Pisa ( 2 Campi in sintetico); Oratoio Scintilla – a Oratoio – Pisa ( 1 Campo in sintetico); Don Valerio Cei Limiti – Pontasserchio – Pisa (1 Campo in Sintetico ); Calci 2016: a Calci -Pisa (1 Campo in Sintetico )

Calcio a 7 Social: Per tutto il campionato ti renderemo protagonista con i nostri inviati sotto le direttive del nostro Social Media Menager Niccolo Possenti presenti alle partite per fare interviste e video delle azioni in diretta sulla nostra pagina Facebook e Instagram dove saranno presenti foto, video, dirette per raccontare a tutti la storia della Stagione 2019/20 del campionato più bello di Pisa dove il vero protagonista sei tu! Potrai inviare foto e video delle partite e non solo che raccontano la storia della tua squadra dentro e fuori dal campo!

La Trasmissione: Tutti i Lunedì a partire dalle 19.10 in diretta sulle pagine Facebook “Settore Calcio a 7 Pisa” e “Radio Incontro”e su Radio Incontro sulla frequenza Fm 107,75 la trasmissione dedicata a tutte le squadre del Settore Calcio a 7 Pisa Aics. Tutto il Sette Minuto per Minuto: Ospiti, classifiche, risultati, notizie e curiosità su i campionati più belli di tutta Pisa e provincia.

Premi extra: Inoltre durante l’anno numerosi premi extra come il premio fair play, il Totosette, la Champions e l’Europa League e la Coppa Italia, il Miglior Portiere e l’Allenatore nel Pallone e la Panchina d’Oro.

Sito dedicato: Inoltre il Settore Calcio a 7 Pisa è l’unico in tutta Pisa ad avere un sito interamente dedicato, sempre aggiornato giorno per giorno. I risultati e i calendari sempre aggiornati entro le 24 ore successive alla tua partita! Una ricca sezione di notizie oltre che calendari, campionati, foto e tutto ciò che è il mondo del calcio a 7.

PER INFO E PRENOTAZIONI: Simone 392 85 65 226 o visita il sito www.calcioasettepisa.it o le pagine Facebook e Instagram: Settore Calcio a 7 Pisa Aics