Calcio a 7 Aics: al via le fasi finali, Arci 90 Solo Pisa difende il titolo

Si sono disputate le Fasi Preliminari dei Play di Eccellenza. La vincitrice in carica Arci 90 Solo Pisa riesce a prevalere su Kapovolti Tifo Pisa che parteciperá alla Super Coppa. Arci 90 Solo Pisa, con questa vittoria, prosegue nei Play Off Eccellenza. Dopo il pareggio dell’andata Asd Pontasserchio, con la vittoria per 3-1 nel ritorno, riesce ad eliminare Ibra che parteciperà alla Super Coppa. Asd Pontasserchio vola dritta verso la finale proseguendo nei Play Off di Eccellenza.

Arci 90 Solo Pisa incontrerà Asd Pontasserchio, in una finale che si giocherà con la doppia sfida.

Nel Play Off Dilettanti è stata disputata soltanto l’andata dei Quarti di Finale. Scarpellini Ed. riesce a infliggere un 4-0, rassicurante per i risvolti del ritorno, all’ A.C Sert.

Gis Four Fitness archivia la pratica Santermete City battendola 9-0 nell’andata dei Quarti.

Atletico Pisa traccia la strada favorevole verso la semifinale, con il 3-0 a favore rifilato ai The Hammers.

Nell’andata tra Pisa Dortmund e Arci Garzella non prevale nessuna delle squadre in virtù del pareggio per 2-2.

Quattro le partite disputate nella Coppa di Lega. Nel quarto di finale tra Guasticce e Continental Cral vige il pareggio, 3-3 il finale. Quelli del Circolino affronteranno i quarti di finale di ritorno con due goal di vantaggio su Belfiga, l’andata termina 6-4.

Riesce a farsi valere Psv Endovena che si avvicina alla semifinale con la vittoria per 2-1 contro Atl. Servidibacco.

Risultato dei quarti di andata che sorride a Ugf Pisa che infligge un risultato pesante al DLF Pisa.

Quattro le squadre che hanno giocato l’andata della Mitropa Cup.

Prevale Scu Reggina sul Tabacchino Musigliano per 3-1, la squadra vincitrice volerà in semifinale contro chi passerà tra la perdente M Coppa di Lega e la perdente I Coppa di Lega. Si deciderà invece tutto nel ritorno tra Apd La Corte Tre Colli e Aek Athena in virtù del risultato di andata di 3-3.

Con la formula dell’andata e del ritorno si decidono le due semifinaliste della Coppa Primavera che sfideranno le due squadre uscite perdenti dalla Mitropa Cup.

Divano Kiev traccia la via verso la finale infliggendo un sonoro 6-1 ai Diavoli Azzurri. Secondo quarto di finale, secondo risultato assodato, Per Bocca di Bacco distrugge con il risultato di 7-3 A.C Costruzioni.

Organizzate diversamente le fasi finali degli Over 40: si disputa la Champions League e l’ Europa League. Il Girone A si apre con la vittoria larga di reti tra Bar Capatosta e Hair Stylist, con la vittoria per 7-3 Bar Capatosta balza primo nella classifica con 3 punti, dato che Vecchio Gagno ha riposato.

Nel Girone B Creativik Lab batte 4-1 Life, che rimane terzo in graduatoria a zero punti insieme a Cska Bianchi che però ha riposato.

Nel Girone A dell’ Europa League sale al primo posto Santermete City Over 40 che si impone con un secco 3-0 ai danni del San Frediano.

Nel Girone B Informamentis trionfa per 5-1 su Archa Gold, mentr riposa Limiti che nella prossima giornata sfiderà Archa Gold.