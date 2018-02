Calcio a 7 Aics: Asd Arcadia e Arci 90 Solo Pisa duello per il primato, Over40 Bar Capatosta aggancia il Vecchio Gagno

La quattordicesima giornata del Girone A si apre con la vittoria per 11-5 della seconda Asd Arcadia sull’APD La Corte Tre Colli Il Conventino che resta a quota 10 punti, terzultima. Pareggio con tre reti per parte tra Atletico Cenaia e Psv Endovena. Non riescono più a fare punti gli ultimi Diavoli Azzurri che perdono 9-0 contro Guasticce che sale a 17 punti. Amico Do Brasil sale a quota 19 grazie con la vittoria inaspettata per 4-2 su Atletico Pisa che resta ugualmente terza. Il Pisa Dortmund FN vince di misura per 3-2 sul S.C.U. Reggina. La prima della classe Arci 90 Solo Pisa trionfa con sei goal fatti e 4 subiti sul AC Sert.

Con la quattordicesima giornata completa si aggiorna anche la classifica marcatori che vede a capo di tutto un giocatore con 29 goal Andreas Di Sarli(Asd Arcadia). Con 21 goal in seconda posizione Nicola Rognini(Pisa Dortmund FN). In terza posizione troviamo Fatmi Tarek (Ac Sert) con 20 reti.

In prima posizione nella classifica dei portieri con 10 punti accumulati fino ad adesso è Ivanaj Ernest( ASD Arcadia). Con 8 punti troviamo Federico Pulvirenti (Arci 90 Solo Pisa).

Nel Girone B si è svolta la quindicesima giornata. La prima Croce Rossa trionfa per 4-1 su CRAL Continenantal che resta a quota 15 punti. Arci Garzella vince con un goal di scarto segnato in zona Cesarini, finisce 6-5 con l’ Ugf Pisa. Vittoria di misura di Quelli di Circolino per 3-2 ai danni dell’ A. C Costruzioni. La seconda Asd Pontasserchio vince facilmente per 4-1 su Aek Athena. Al sesto posto Termoidraulica Catelli FC trionfa per 5-4 su Atletico Servi di Bacco. Vittoria semplice sulla carta e anche sul campo per Santermete City che abbatte per 8-3 Scarpellini Edilizia.

Con la quindicesima giornata completa si aggiorna anche la classifica marcatori che vede a capo di tutto con 36 goal Ibrahima Conte( Croce Rossa). Con 34 reti Davide Stefanelli (Santermete City). Segue con 17 goal Alessio Corradino( ASD Pontasserchio).

Il migliori portieri con 11 punti accumulati fino ad adesso è Edoardo conte(Santermete City.

La quattordicesima del Girone Over 40 si apre con il pareggio con due reti per parte tra CSKA Bianchi e Limiti. La seconda Vecchio Gagno cade inaspettatamente per 4-0 contro Creativik Lab che così si attacca al treno di testa. La quarta della classe Life vince di misura per 3-2 sull’ Hair Stylist. La prima della classe Bar Capatosta infligge un sonoro 5-2 a Informamentis G.O.77. Pareggio col tre reti per parte tra Archa Gold e Santermete Over 40. San Frediano schianta 9-0 il Tranviere.

Con la quattordicesima giornata completa si aggiorna anche la classifica marcatori che vede a capo di tutto con 27 goal Federico Concordia (Bar Capatosta), segue a 20 goal Valvani Vittorio (CSKA Bianchi). Con 19 goal troviamo Esposito Domenico (Hair Stilyst).

Il portiere con 9 punti accumulati fino ad adesso sono Gabriele Venturini (Bar Capatosta). Segueno a 8 punti Andrea Cei (CSKA Bianchi) e Alessio Appiani (Vecchio Gagno).