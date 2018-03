Calcio a 7 Aics: Asd Arcadia e Arci 90 Solo Pisa vincono in vista dello scontro diretto, Over 40 Vecchio Gagno ancora in testa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Nel Girone A è andata di scena la 19ª giornata dove il Pisa Dortmund FN ha battuto Ac Sert 4-2. La seconda Arci 90 Solo Pisa rimane attaccata alla prima della classe grazie alla vittoria per 3-1 su APD Tre Colli Il Coventino. Diavoli Azzurri vengono abbattuti per nove reti a una dalla prima della classe ASD Arcadia che sale a 51 lunghezze. La quart’ultima S.C.U Reggina sconfigge con un secco 3-0 Atletico Cenaia che rimane a quota 25. La terza Atletico Pisa schianta sette a quattro Psv Endovena che resta stanziato a 20 punti. Come da pronostico Guasticce riesce ad imporsi ai danni dell’Amico do Brasil per 3-0.

Con la diciannovesima giornata completa si aggiorna anche la classifica marcatori che vede a capo di tutto un giocatore con 43 goal Andreas Di Sarli(Asd Arcadia). Con 27 goal in seconda posizione Nicola Rognini (Pisa Dortmund FN). In terza posizione troviamo Fatmi Tarek (Ac Sert) con 23 reti. In prima posizione nella classifica dei portieri con 12 punti accumulati fino ad adesso è Ivanaj Ernest( ASD Arcadia).

Nel Girone C si è giocata la 18ª giornata che ha visto la prima Arci Visignano imporsi 10 a 2 ai danni del DLF Pisa che con questa sconfitta pesante resta a quota 20 punti. Sale a 34 punti il Gis Four Fitness che batte in zona Cesarini 4-3 il Pisa Dortumund. Come da pronostico Belfiga sconfigge con tre gol di scarto per bocca di Bacco, la partita termina sei a tre. La seconda della classe Kapovolti Tifo Pisa suda ma batte 2-1 il Tabacchino di Musigliano, quest’ultima resta terzultima. Salgono in classifica i The Hammers che battono 7 a 4 Divano Kiev.

Con la diciottesima giornata completa si aggiorna anche la classifica marcatori che vede a capo di tutto con 33 goal Pasquale Riccio (Arci Visignano).

In seconda posizione con 22 reti troviamo Matteo Caspera( Arci Visignano). In terza posizione troviamo Pio Crisci (Gis Four Fitness) e Alessandro Pecori(Ibra) a quota 21 goal. Il migliore portiere con 11 punti accumulati fino ad adesso è Marco Santerini (Arci Visignano). Segue a 10 punti Marianelli Simone (Ibra).

La 18ª giornata del Girone Over 40 si apre con la vittoria schiacciante di Creativik Lab aidanni di Limiti, la partita termina 7-1. Hair Stylist sale a 30 punti in graduatoria grazie alla vittoria per 5-2 conseguita su Informamentis G.O.77. Il Tranviere si lascia sotterrare con le nove reti subite e soltanto tre fatte da Life. La seconda Bar Capatosta doma con il risultato di 6-2 Archa Gold. Inaspettatamente Santermete Over 40 batte la sesta CSKA Bianchi per sei a tre. La prima della classe Vecchio Gagno si disfa facilmente del San Frediano, la partita termina 7-1.

Con la diciottesima giornata completa si aggiorna anche la classifica marcatori che vede a capo di tutto con 33 goal. Federico Concordia (Bar Capatosta), segue a 21 goal Valvani Vittorio (CSKA Bianchi), David Balestri( Vecchio Gagno), Michele Daviddi(Life) e Pietro Anelli(Creativik Lab). I due portieri con 11 punti accumulati fino ad adesso sono Gabriele Venturini (Bar Capatosta), Alessio Appiani (Vecchio Gagno).