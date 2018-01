Calcio a 7 Aics: impresa dell'Ugf pisa che riapre il girone B, Vecchio Gagno campione d'inverno degli Over 40

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La dodicesima giornata del Girone A si apre con la sconfitta targata Amico Do Brasil per 3-4 contro APD La Corte Tre Colli Il Coventino, la squadra vincitrice sale a quota 9 punti. Atletico Pisa riesce a vincere per 5-4 contro l’Atletico Cenaia che resta a quota 19 punti in classifica. Vittoria schiacciante per 5-3 dell’ASD Arcadia che abbatte Ovale Pisa. La seconda della classe Arci 90 Solo Pisa batte 10-5 il Psv Endovena, la squadra che vince sale a quota 30 punti. Ac Sert schianta 13-0 i Diavoli Azzurri. Vittoria sudata per il Guasticce per 5-3 sul Pisa Dortumund FN.

Con la dodicesima giornata completa si aggiorna anche la classifica marcatori che vede a capo di tutto un giocatore con 20 goal Andreas Di Sarli(Asd Arcadia). In seconda posizione troviamo Fatmi Tarek (Ac Sert). Con 17 goal in terza posizione con 18 goal Nicola Rognini(Pisa Dortmund FN).

In prima posizione con 9 punti accumulati fino ad adesso è Ivanaj Ernest( ASD Arcadia). Con 7 punti troviamo Giancarlo Mazzieri (Atletico Cenaia), Federico Pulvirenti (Arci 90 Solo Pisa).

La tredicesima giornata si apre con il pareggio importantissima di Scarpellini Edilizia per 2-2 con Continental Cral. Partita terminata a suon di reti tra Atletico Servidibacco e Arci Garzella finisce 2-6. Termoidralulica Catelli schianta 5-4 A.C Costruzioni, la squadra sconfitta resta a quota 3 punti. Partita con otto reti quella tra Quelli del Circolino e ASD Pontasserchio, la spunta la squadra ospite 6-2. Vittoria inaspettatamente sudata per AEK Athena, batte 3-2 il Santermete City. Pareggio con due reti per parte tra Ugf Pisa e Croce Rossa, è 2-2 il finale

Con la tredicesima giornata completa si aggiorna anche la classifica marcatori che vede a capo di tutto con 28 goal Ibrahima Conte (Croce Rossa). Con 26 reti

Davide Stefanelli (Santermete City). Segue con 16 goal Alessio Corradino( ASD Pontasserchio).

Il migliore portiere con 10 punti accumulati fino ad adesso è Antonio Ragone (Continental Cral).

La dodicesima giornata del Girone C si apre con la vittoria schiacciante per 7-3 targata Gis For Fitness su Divano Kiev. Cade Per Bocca di Bacco 4-3 contro Ibra che sale al secondo posto a 26 punti. La quinta Pisa Dortumund, perde inaspettatamente per 4-1 contro DLF Pisa che sale a quota 16 punti, nove punti sopra la zona rossa. Vittoria di misura del Kapovolti Tifo Pisa per 2-1 ai danni dei The Hammers, che restano a quota 15 punti. Arci Visignano verso Shaktar Donuts non disputata perché la squadra ospite riposa. Vittoria di misura di Belfiga sul Tabacchino di Musignano.

Con la dodicesima giornata completa si aggiorna anche la classifica marcatori che vede a capo di tutto con 28 goal Pasquale Riccio (Arci Visignano).

In seconda posizione con 17 goal troviamo Pio Crisci (Gis Four Fitness) Alessandro Pecori(Ibra). Segue con 16 goal Alessandro Pecori(Ibra).

Il migliore portiere con 8 punti accumulati fino ad adesso è Marco Santerini (Arci Visignano). Segue a 7 punti Marianelli Simone (Ibra).

Con 6 punti seguono Giorgio Cuccaro (Gis Four Fitness), Edoardo Timotei (Kapovolti Tifo Pisa), Francesco Marini( Per Bocca di Bacco), Andrea Tortorella (Tabacchibo di Musigliano).

L’undicesima giornata del Girone Over 40 si apre con la vittoria di misura della prima Vecchio Gagno su Bar Capatosta, il finale 3-2. Vittoria a sei reti tra Hair Stylist e Archa Gold, finisce 8-0. La seconda della classe Creativik Lab schiantata dal Santemete City Over 40. Vittoria importantissima 2-1 per il Tranviere su Informamentis G.O.77. Vittoria importante per le sorti del campionato, Life batte San Frediano 4–2.

Con l’undicesima giornata completa si aggiorna anche la classifica marcatori che vede a capo di tutto con 21 goal Federico Concordia (Bar Capatosta). Con 18 goal segue Domenico Esposito (Hair Stilyst).Valvani Vittorio (CSKA Bianchi) terzo con 17 reti.

Il portiere con 6 punti accumulati fino ad adesso sono Gabriele Venturini (Bar Capatosta), Alessio Appiani (Vecchio Gagno),

Andrea Baudone (Creativik Lab).

Lorenzo Bani (Santermete Over 40), Donald, Cannigiani Donald (Limti).