Calcio a 7 Aics: Over 40 alla dodicesima giornata, per gli open c'è la Champions e l'Europa League

La dodicesima giornata del Girone Over 40 si apre con la vittoria di misura del CSKA Bianchi per 4-3 su Life, la squadra vincitrice si appaia proprio a meno 6 dagli sconfitti. La seconda Bar Capatosta rifila un sonoro 8-0 a Limiti. La terza Creativik Lab schiaccia per 6-0 il Tranviere. La prima della classe sale a quota 31 punti grazie alla vittoria per 3-1 su Hair Stylist. Il San Frediano non vince più, esce sconfitto dal sintetico di Calci per 4-3 dal Santermete Over 40. Archa Gold sbanca e sconfigge per 4-0 Informamentis G.O.77.

Con la dodicesima giornata completa si aggiorna anche la classifica marcatori che vede a capo di tutto con 24 goal

Federico Concordia (Bar Capatosta). Con 18 goal segue Domenico Esposito (Hair Stilyst) e Valvani Vittorio (CSKA Bianchi). Al terzo posto troviamo Michele Daviddi (Life)

Il portiere con 7 punti accumulati fino ad adesso sono Gabriele Venturini (Bar Capatosta), Alessio Appiani (Vecchio Gagno).

In settimana si sono fermati i Gironi A, B e C per la disputa della Champions ed Europa League.

Eccovi riproposti gli scontri con i conseguenti risultati.

CHAMPIONS LEAGUE

ARCADIA – QUELLI DEL CIRCOLINO 3-2

IBRA – ATLETICO PISA risultato 3 – 3 (4-4 dts 10-11 dtr)

CROCE ROSSA – KAPOVOLTI TIFO PISA 7-4

ARCI 90 SOLO PISA – SANTERMETE 4-0

ARCI VISIGNANO – AC SERT 6-1

SCARPELLINI ED – GIS FOUR FITNESS 3-2

ASD PONTASSERCHIO – DLF PISA 2-4

ARCI GARZELLA – ATLETICO CENAIA 3-0

EUROPA LEAGUE

PISA DORTMUND – ATL. SERVIDIBACCO 3-4

PER BOCCA DI BACCO – GUASTICCE 0-3

DIVANO KIEV – CONTINENTAL CRAL 4-6

AMICO DO BRASIL – BELFIGA 6-0

THE HAMMERS – AEK ATHENA 8-5

UGF PISA – TABACCHINO DI MUSIGLIANO 2-5

PSV ENDOVENA – APD LA CORTE 4-0

OVALE – TERMOIDRAULICA C 6-7