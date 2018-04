Calcio a 7 Aics Pisa: Asd Arcadia a un passo dalla vittoria del girone A. Croce Rossa vince in anticipo il girone B

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La 20ª giornata del Girone A si apre con il pareggio con tre reti per parte tra APD Tre Colli Il Coventino e Guasticce. La quarta della classe Pisa Dortmund FN distrugge 6-0 PSV Endovena che resta a 20 punti. Atletico Cenaia come da pronostico batte con un secco 3 a 0 l’ultima Amico Do Brasil. Inaspettatamente S.C.U Reggina batte 3-1 Ac Sert che resta a 27 punti. Sale a 41 punti Atletico Pisa che sconfigge con un sonoro 13 a 1 Diavoli Azzurri che restano penultimi a sei punti. ASD Arcadia si avvicina sempre di più al titolo, impatta peró 4-4 con Arci 90 Solo Pisa.

Con la ventesima giornata completa si aggiorna anche la classifica marcatori che vede a capo di tutto un giocatore con 43 goal Andreas Di Sarli(Asd Arcadia). Con 29 goal in seconda posizione Nicola Rognini(Pisa Dortmund FN). In terza posizione troviamo Fatmi Tarek (Ac Sert) con 24 reti.

In prima posizione nella classifica dei portieri con 13 punti accumulati fino ad adesso è Ivanaj Ernest (ASD Arcadia).

Nel Girone dove la Croce Rossa ha vinto il campionato con tre giornate di anticipo si è giocata la 19ª giornata. Proprio la trionfatrice del girone ha battuto 9-3 il Santermete City che resta a 29 punti. Non riescono più a vincere Quelli del Circolino che cadono per cinque a uno contro Ugf Pisa. La seconda della classe ASD Pontasserchio avanza a 40 battendo per 4-1 la penultima Continental Cral. Atletico Servi di Bacco si impone con quattro reti a due contro Aek Athena. La terza Arci Garzella sale a 40 punti con la vittoria di misura ai danni della Termoidraulica Catelli FC, finisce 4-3. Scarpellini Edilizia resta insediata in quarta posizione grazie alla vittoria per 5-3su A.C costruzioni che resta all’ultimo posto a sei punti.

Con la diciannovesima giornata completa si aggiorna anche la classifica marcatori che vede a capo di tutto con 54 goal Ibrahima Conte( Croce Rossa). Con 44 reti Davide Stefanelli (Santermete City). Segue con 17 goal Binoris Stefano( ASD Pontasserchio).

Il migliore portiere con 13 punti accumulati fino ad adesso è Antonio Ragone (Continental Cral)

Nel Girone C è andata di scena la 19ª giornata dove la seconda della classe Kapovolti Tifo Pisa ha sconfitto per 9-3 la quart’ultima Divano Kiev che rimane a nove punti. Pisa Dortmund riesce a totalizzare tre punti con la vittoria per tre a uno sula terzultima Tabacchino di Migliano. DLF Pisa avanza a 23 punti battendo, agli sgoccioli di una partita apertissima, Per Bocca di Bacco, lo scontro termina 5-4. Nella sfida per la terza posizione tra Gis Four Fitness e Ibra non prevale nessuno, la partita termina 4-4. Si avvicina sempre di più Arci Visignano al trionfo finale grazie alla vittoria schiacciante per 7-3 ai danni dei The Hammers che restano stanziati a metà classifica.

Con la diciannovesima giornata completa si aggiorna anche la classifica marcatori che vede a capo di tutto con 34 goal Pasquale Riccio (Arci Visignano).

In seconda posizione con 25 reti troviamo Matteo Caspera( Arci Visignano). In terza posizione troviamo Alessandro Pecori(Ibra) a quota 23 goal.

Il migliore portiere con 11 punti accumulati fino ad adesso è Marco Santerini (Arci Visignano). Segue a 10 punti Marianelli Simone (Ibra).