Calcio a 7 Pisa Aics: Arci Visignano vince il Girone C. Ultime battute dei campionati prima della fase finale

La 21ª giornata del Girone A si apre con la vittoria secca per tre a zero del APD La Corte Tre Colli Il Conventino ai danni dell’Atletico Cenaia che resta a 28 punti. La prima della classe Asd Arcadia sale a 58 punti infliggendo un sonro 8-1 al Guasticce che resta a 26 punti. La seconda in classifica a pari punti con la prima Arci 90 Solo Pisa sconfigge per 6-2 Atletico Pisa che rimane terzo a 41 punti. S.C.U Reggina come da pronostico sconfigge con il risultato di tre a zero Amico Do Brasil che cresta ultimo a zero punti. La quarta della classe Pisa Dortmund FN sconfigge con 10 gol fatti e due subiti Diavoli Azzurri che non riescono più a vincere e rimangono anche per questa giornata a sei punti.

Con la ventunesima giornata completa si aggiorna anche la classifica marcatori che vede a capo di tutto un giocatore con 52 goal Andreas Di Sarli(Asd Arcadia). Con 32 goal in seconda posizione Nicola Rognini(Pisa Dortmund FN). In terza posizione troviamo Fatmi Tarek (Ac Sert) con 25 reti.

In prima posizione nella classifica dei portieri con 15 punti accumulati fino ad adesso è Ivanaj Ernest( ASD Arcadia).

La 21ª giornata del Girone B si apre con la vittoria in zona Cesarini dell’ Ugf Pisa che trionfa per 7-6 su Aek Athena. Non riesce più a vincere l’ultima della classe A.c Costruzioni che perde di nuovo per sette a quattro contro la terzultima Continental Cral che sale a 21 punti. La prima della classe Arci Garzella si avvicina sempre di più al trionfo finale distruggendo per 15-2 la Termoidraulica Catelli che resta penultima a 21 punti. Terzo in classifica Scarpellini Edilizia sale a 40 punti con il tre a uno ai danni dell’ Atletico Servidibacco che rimane quintultimo a 23 punti. Giunge a 48 punti a ASD Pontasserchio che a suon di reti batte 11 a 2 Santermete City che rimane a trentadue punti.

Con la ventunesima giornata completa si aggiorna anche la classifica marcatori che vede a capo di tutto con 61 goal Ibrahima Conte( Croce Rossa). Con 48 reti Davide Stefanelli (Santermete City). Segue con 23 goal Binoris Stefano( ASD Pontasserchio).

Il migliore portiere con 14 punti accumulati fino ad adesso è Antonio Ragone(Continenantal Cral)

A una giornate dalla fine del campionato l’Arci Visignano di Vincenzo Romano vince il girone C. Dopo una lunga ed entusiasmante lotta con Ibra, Kapovolti Tifo Pisa e Gis Four Fitness, alla fine la spuntano gli azzurri dell’ansa dell’arno che con 17 Vittore, 1 sconfitta e nessuna pareggio si portano a +9 dalla seconda rispetto ai 3 punti ancora in palio. Sono 51 i punti totalizzati con una media di 2,83 punti a partita; 110 i goal fatti di cui e 33 quelli subiti. Un annata strepitosa coronata ad oggi anche dall’avventura al Regionale Aics 2018 dove i ragazzi di Romano si giocano la semifinale dopo aver battuto Siena. Il Comitato Calcio Aics Pisa fa i complimenti alla società Arci Visignano per i risultati fino a qui ottenuti.

La seconda della classe Kapovolta Tifo Pisa non fa attenzione alla vittoria del campionato di Aric Visignano e batte e 13 a 0 Per Bocca di Bacco. Proprio la prima Arci Visignano avendo già vinto il campionato non demorde e sconfigge 5-4 il Pisa Dortmund che rimane a 25 punti. Dilaga il Gis For Fitness ai danni del Belfiga, termina 9-1. La terza in classifica Ibra sala 43 punti con la vittoria schiacciante ai Danni di Divano Kiev per 8-1. I The Hammers riescono a prevalere sulla DLF Pisa per 4-1.

Con la diciannovesima giornata completa si aggiorna anche la classifica marcatori che vede a capo di tutto con 35 goal Pasquale Riccio (Arci Visignano). In seconda posizione troviamo Alessandro Pecori(Ibra)a quota 29 goal.

In seconda posizione con 27 reti troviamo Matteo Caspera( Arci Visignano). Il migliore portiere con 11 punti accumulati fino ad adesso sono Marco Santerini (Arci Visignano) e Marianelli Simone (Ibra).

Nel girone over 40 è andata diciamo la 20ª giornata, CSKA Bianchi sale a 30 punti con la vittoria per cinque a tre contro Archa Gold. La terza Vecchio Gano batte, nella partita per la terza posizione, Life per sei a quattro. Hair Stylist sudando batte tre a due il Santermete Over 40 che rimane penultimo a 13 punti. L’ultima della classe Il Tranviere riesce a vincere per 6-3 contro l’ultima Limiti che incassa la sesta sconfitta consecutiva. La prima della classe Bar Capatosta sale a 50 punti a un punto sopra Creativik Lab con la vittoria per 6-3 ai danni del San Frediano che rimane in quintultima posizione. Creativik Lab sale in seconda posizione a 49 punti con la vittoria schiacciante per 7-2 ai danni Informamentis G.O77 che rimane in una posizione classifica alquanto tranquilla.

Con la ventesima giornata completa si aggiorna anche la classifica marcatori che vede a capo di tutto con 35 goal Federico Concordia (Bar Capatosta), segue a 26 goal Valvani Vittorio (CSKA Bianchi), David Balestri( Vecchio Gagno).

Il portiere con 13 punti accumulati fino ad adesso è Alessio Appiani (Vecchio Gagno).