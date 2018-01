Calcio a 7 Pisa Aics: i risultati della nona, decima e undicesima giornata

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La decima del Girone A si apre con la vittoria di misura dell’Atletico Cenaia, per 3-2, su APD La Corte Tre Colli Il Coventino che resta a tre punti. La prima Asd Arcadia conferma le aspettative e batte 5-1 il Guasticce. PSV Endovena riesce a sconfiggere per 5-2 Ac Sert che rimane a quota 19, la squadra vincente sale a quota 13. Nella gara per il secondo posto la spunta l’Arci 90 Solo Pisa per 3-1 sull’Atletico Pisa. Amico Do Brasil sale a 13 punti in graduatoria con la vittoria per 6-2 sull’Ovale Pisa che resta a quota 8. Sempre più ultimi i Diavoli Azzurri che perdono per 11-0 contro il Pisa Dortumun FN.

Con la decima giornata completa si aggiorna anche la classifica marcatori che vede a capo di tutto un giocatore con 16 goal Nicola Rognini (Pisa Dortmund FN), Andreas Di Sarli (Asd Arcadia). Con 15 goal in secondo posizione Fatmi Tarek (Ac Sert), Andreas Di Sarli (Asd Arcadia). In terza posizione con 13 goal troviamo Luca Foschi (Ovale Pisa).

Il miglior portiere con 7 punti accumulati fino ad adesso è Ivanaj Ernest (ASD Arcadia). Con 6 punti troviamo Giancarlo Mazzieri (Atletico Cenaia).

L’undicesima giornata del Girone B si apre con la vittoria faticosa della prima Croce Rossa per 5-4 ai danni di Scarpellini Edilizia. Arci Garzella ne fa sette e ne subisce uno contro l’ultima A.C Costruzioni. Tra Aek Atena e Cral Continental la spunta la prima, in extremis, per 2-1. Vittoria inaspettata per 5-3 di Atletico Servi di Bacco ai danni di Ugf Pisa, la squadra sconfitta resta a 12 punti. La seconda della classe rispetta le aspettative e porta a casa i tre punti contro Termoidraulica Catelli Fc, finisce 4-2. Dalla sfida per il quinto posto ne esce con tre punti Santermete City che batte 5-1 Quelli del Circolino. Con l’undicesima giornata completa si aggiorna anche la classifica marcatori che vede a capo di tutto con 25 goal Ibrahima Conte( Croce Rossa). Con 24 reti Davide Stefanelli (Santermete City). Segue con 13 goal Alessio Corradino (ASD Pontasserchio).

Il migliore portiere con 8 punti accumulati fino ad adesso è Antonio Ragone (Continental Cral).

La decima giornata del Girone C si apre con la vittoria con due reti di scarto di Kapovolti Tifo Pisa su Per Bocca di Bacco, 5-3 il finale. La prima Arci Vignano sale a quota 27 punti grazie alla vittoria schiacciate, per 6-1 sul Pisa Dortumund. Gis For Fitness infligge un risultato troppo pesante a Belfiga, 11 a 2 il finale. Vittoria sudata per Ibra che riesce ad abbattere con il risultato di 5-3 il Divano Kiev. Nella gara per la metà della classifica riescono a prevalere, con il risultato di 5-4 i The Hammers sul DLF Pisa.

Con la decima giornata completa si aggiorna anche la classifica marcatori che vede a capo di tutto con 28 goal Pasquale Riccio (Arci Visignano). In seconda posizione con 16 goal troviamo Alessandro Pecori(Ibra). Segue con 16 goal Lorenzo Pistoia (Divano Kiev).

Il migliore portiere con 8 punti accumulati fino ad adesso è Marco Santerini (Arci Visignano). Seguono a 6 punti Cuccaro Giorgio (Gis Four Fitness), Marianelli Simone (Ibra).

La nona giornata del Girone Over 40 si apre con la vittoria secca di 5-0 del Creativik Lab su Informamentis G.O.77. Primo pareggio per la prima Vecchio Gagno che impatta 1-1 contro Life. La terza della classe, Bar Capatosta, batte 5-3 San Frediano, che resta a quota 8 punti. Pareggio a suon di reti tra Limite e Il Tranviere, 6-6 il finale. Vittoria per 4-0 della quarta Hair Stylist contro l’ultima Santermete Over 40. Pareggio con due reti per parte tra Archa Gold e CSKA Bianchi.

Con la nona giornata completa si aggiorna anche la classifica marcatori che vede a capo di tutto con 20 goal Federico Concordia (Bar Capatosta), segue a 16 goal Valvani Vittorio (CSKA Bianchi). Con 12 goal troviamo Esposito Domenico (Hair Stilyst).

Il portiere con 6 punti accumulati fino ad adesso sono Gabriele Venturini (Bar Capatosta), Alessio Appiani (Vecchio Gagno). A 5 punti troviamo Gabriele Venturini (Bar Capatosta). Seguono a quattro punti Donald Canigiani (Limiti), Andrea Cei (CSKA Bianchi ), Lorenzo Bini (Santermete Over 40).