Calcio a 7 Pisa Aics: Usd Marinese e Continental Cral lanciano la sfida alla Croce Rossa

Dopo la nona settimana dei campionati ecco cosa è successo nei campionati del Settore Calcio a 7 Pisa Aics

Girone A

Giornata numero 8 non banale per il girone del Lunedi che ha visto soccombere i campioni nazionali per 4 reti a 1 contro l’armata calcesana de La Corte. I biancorossi dell’Arcadia raccolgono 3 punti in trasferta importantissimi inchiodando il Guasticce 1-3, rilanciandosi verso la vetta. I Blancos del Santermete hanno fatto capire al mondo che non stanno scherzando per niente, asfaltando l’AC Costruzioni per 14-1. Pareggi pirotecnici per Airnivol – Atletico Bombeiros (2-2) e FG Pisa – The Hammers (3-3) . Gli uomini di Avane pur essendo di riposo sono riusciti a mantenere il primato sulle forti formazioni che inseguono. Lotta bellissima per il titolo: Avane (18). Santermete, Arci90, Arcadia (16). La Corte (15), FG Pisa (13) .

Girone B

L’ottava giornate del girone B e’ stata caratterizzata dalla dilagante vittoria per 0-8 della capolista ASD Calci sul DMD. ASD Calci che ha spiazzato tutti per la continuita’ e il cinismo che sta mostrando a tutto il mondo del calcio a 7. I punti sono 22 in 8 giornate.. Cifre folli che rispecchiano la macchina da guerra ai piedi del Serra. Non sembrano mollare le inseguitrici che si confermano anch’esse raccogliendo il bottino pieno.. Il Pontasserchio sbanca per 4-1 il Bargellona mentre il Tifo Pisa ha mostrato tutta la sua forza all’AC Sert fissando il risultato sul 5-2 a suo favore. Quelli Del Circolino tornano alla vittoria battendo i Servidibacco per 3-1. Scarpellini Edilizia fa sprofondare l’Arci Garzella, vincendo per 5-1 condannandolo al momentaneo ultimo posto. Pisani Doc e Atletico Vecchiano si sono spartiti la posta in gioco pareggiando per 2-2 .

Girone C

Girone del Mercoledi equilibratissimo con 7/8 squadre veramente di ottimo livello che, quando si affrontano, regalano spettacolo! La scorsa settimana abbiamo vissuto incontri veramente entusiasmanti come l’UGF Pisa che ha agguantato il pareggio all’ultimo secondo col Botafiga fissando il risultato sul 3-3. La Bellissima rivelazione Marinese, che vince contro un’altra big piegando l’Atletico Pisa per 4-2 dopo una battaglia bellissima. Il sorprendente Grappa e Vinci che batte per 3-1 il Tabacchino Di Musigliano, conquistando la prima vittoria stagionale. I campioni in carica del Visignano strappano i 3 punti a casa del PSV (7-6 il risultato), dopo un botta e risposta di altri tempi, rilanciandosi cosi all’inseguimento dei primissimi posti. Un’atra bella vittoria del Continental che stende la diretta avversaria Pro-Secco per 3-1. La capolista Croce Rossa e’ rimasta a guarda indenne mantenendo la leadership.



Girone Over 40

Torna il girone Over 40, e tornano le emozioni che questo campionato sa offrire. Questa settimana il Vecchio Gagno ha tolto lo scettro di capolista all’Archa Gold (causa giornata di riposo), e lo fa in grande stile piazzando un sonoro 6-2 al Planet Immobiliare. La diretta inseguitrice Santermete risponde presente stendendo (3-2) la forte formazione de La Corte. Anche il Bar Capatosta non rallenta affatto la sua corsa strappando i 3 punti con un rotondo 4-0 ai danni del CSKA. Hair Stylyst si e’ rilanciata con una goleada da 10-3 ai danni del Tranviere. Il Real Colle ingranella un’altra vittoria battendo il San Frediano. Il derby della moka tra Caffe Italia e K@ffeino termina 0-3 a favore del K@ffeino, il DLF conquista una vittoria pesantissima in trasferta battendo per 3-2 l’Informamentis. In classifica guida il Vecchio Gagno a 16pt, Santermete e Archa Gold a 15 pt, Bar Capatosta a 14pt.