Calcio femminile a 11 Figc e Calcio a 5 giovanile e senior a Fornacette

Il calcio femminile sta trovando sempre più pubblico e giocatrici. Le leggende metropolitane delle brutte gambe e mascolinità ormai sono solo un retaggio del passato e anzi recenti studi hanno scoperto che il calcio tonifica e allontana le famose problematiche estetiche delle donne. Non a caso negli USA è il secondo sport nazionale femminile.

Per questo il F.C. Fornacette Casarosa A.S.D. ha deciso di aprire al calcio femminile, proprio per ampliare l'offerta e aprendosi a questo mondo molto importante e ancora da esplorare, in Italia, nella sua interezza.

La prossima stagione ci saranno ai nastri di partenza una squadra di calcio a 5 femminile C.S.I. , un settore giovanile dai 14 ai 17 anni, e una squadra a 11 che inizierà la sua avventura dalla serie D Toscana e forse anche una squadra a 5 FIGC.

Il Fornacette ha costruito di sana pianta uno staff per gestire la parte calcio femminile.

La responsabile è Giuseppina De Fuoco e conselleu che si avvale della preziosa competenza, esperienza e simpatia di Giada Massantini Direttore sportivo di tutto il settore Femminile per il Fornacette.

Federico Guerri è il direttore tecnico mentre il preparatore e tattico delle squadre è Stefano Schiavi.

Grandi tecnici di notevole esperienza e rara sensibilità calcistica ed umana.

L’allenatore della squadra a 11 sarà nei prossimi giorni annunciato causa contratto precedente, ma si ha la certezza che sarà un grande talentuoso esperto proveniente dal calcio femminile.

La domanda di ricerca delle giocatrici è rivolta a tutte le giocatrici ma anche alle studentesse fuori sede che amano il calcio femminile e a Fornacette potrebbero trovare una nuova squadra che le accolga, vista la facilità di collegamento e l’accoglienza.

La parola passa a Giada Massantini che illustra le volontà della società e i suoi progetti: “Prima di tutto un grosso ringraziamento alla società Fornacette nella persona del Presidente Luca Baldi che crede fermamente nel nostro progetto di calcio femminile e ci ha messo a disposizione attrezzature di primo ordine- parte il Direttore Sportivo con la sua solita carica mista di preparazione e volontà di coronare il sogno di avere una squadra competitiva e all’altezza delle aspettative- inoltre siamo alla ricerca di ragazze di ogni età da inserire nei nostri organici.

La nostra volontà di costruire qualcosa è data dal fatto che ci crediamo fermamente e per questo per mostrare come siamo, la nostra organizzazione e la nostra serena amicizia organizziamo degli open day liberi a tutte le ragazze che vogliono accostarsi al calcio femminile, anche senza grosse esperienze e anche a quelle provenienti da altre società. Tutti i giovedì dalle ore 20.30 siamo al campo Masoni di Fornacette per allenarci e giocare insieme. Questo quindi è rivolto a tutte le ragazze di qualsiasi età che vogliono conoscere i quadri e la società.

Siamo proprio aperti a tutti, perché abbiamo la scuola calcio Parma Accademy per le bambine dai 5 anni fino ai quattordici con i maschietti pari età Quindi ci poniamo come società all’avanguardia e infatti sono ancora aperte le iscrizioni per il campus dell’Errea dal 11 al 23 giugno dai 7 ai 15 anni e dal 1-7 Luglio Parma accademy con il Summer Camp dai 9 ai 14 anni. Aperti sia alle bambine che bambini. “ Conclude una ispirata Giada Massantini desiderosa di creare una grande squadra e sicura di avere alle spalle una grande società.

Il calcio femminile quindi apre decisamente a Fornacette grazie all’impulso di Luca Baldi presidente e lumigirante amante del calcio.

Per maggiori informazioni contattare il Direttore Sportivo Giada Massantini segreteria 0587420111 cell 3458135108 e-mail: cffornacette@gmail.com