Serie B, ufficializzato il calendario: i nerazzurri ripartiranno il 20 giugno da Salerno

Dieci partite in quaranta giorni: il tour de force che dovrà condurre il Pisa alla salvezza in Serie B sta per partire. La Lega B ha ufficializzato infatti il percorso delle venti formazioni impegnate nel torneo cadetto dal 29° al 36° turno I nerazzurri debutteranno sabato 20 giugno sul campo della Salernitana: fischio d'inizio alle 18. Questa sarà anche l'unica giornata spalmate su date differenti: il prologo sarà Spezia - Empoli del 19 giugno alle 17.30, l'epilogo è affidato a Cremonese - Benevento (ore 18) e Ascoli - Perugia (ore 20.30) di domenica 21 giugno. L'antipasto invece sarà servito mercoledì 17 giugno, quando Ascoli e Cremonese scenderanno in campo per il recupero della 28° giornata.

Dal 30° turno le squadre scenderanno in campo nello stesso giorno, con l'eccezione che una partita verrà giocata alle 18.45 e le rimanenti nove inizieranno alle 21. Questo nello specifico il cammino che attende il Pisa:

29°. Sabato 20 giugno Salernitana - Pisa ore 18

Salernitana - Pisa ore 18 30°. Venerdì 26 giugno Pisa - Pescara ore 21

Pisa - Pescara ore 21 31°. Lunedì 29 giugno Spezia - Pisa ore 21

Spezia - Pisa ore 21 32°. Venerdì 3 luglio Pisa - Cittadella ore 18.45

Pisa - Cittadella ore 18.45 33°. Venerdì 10 luglio Pordenone - Pisa ore 21

Pordenone - Pisa ore 21 34°. Lunedì 13 luglio Virtus Entella - Pisa ore 21

Virtus Entella - Pisa ore 21 35°. Venerdì 17 luglio Pisa - Trapani ore 21

Pisa - Trapani ore 21 36°. Venerdì 24 luglio Cosenza - Pisa ore 21

Il Pisa quindi è atteso da quattro partite casalinghe e sei esterne, di cui due da disputare nell'arco di tre giorni. Per il momento i nerazzurri dovranno giocare senza l'apporto del loro pubblico: allo studio dei vertici del calcio, del Governo e del Comitato tecnico-scientifico c'è la possibilità di far tornare i tifosi, in modo contingentato, sugli spalti. Ma il percorso per arrivare a questa decisione è ancora lungo e soggetto, ovviamente, all'andamento della curva epidemiologica.