Campionati del Mondo Wuxi 2018: la pisana Cini seconda nel fioretto a squadre

Medaglia d’argento per la senese Alice Volpi e la pisana Chiara Cini, con l’Italia del fioretto femminile, nella gara a squadre ai Campionati del Mondo Wuxi 2018. La squadra azzurra, composta con le due toscane dalla brianzola Arianna Errigo e dalla frascatana Camilla Mancini, esce sconfitta dalla finale contro gli Stati Uniti con il punteggio di 45-35. Per la formazione statunitense si è trattato di una 'rivincita' un anno dopo i Mondiali di Lipsia 2017, quando a trionfare furono le italiane.

Le ragazze italiane erano giunte in semifinale grazie al successo per 45-29 sul Giappone, che ha dato continuità alla vittoria ottenuta con il netto punteggio di 45-12 contro il Brasile nell'assalto degli ottavi di finale.

"E' una sconfitta che brucia - dicono all'unisono le quattro azzurre - scendiamo dal gradino più alto del podio dopo un assalto in cui abbiamo subìto prima la rimonta delle statunitensi e poi non siamo riuscite a riprendere il match. Fa male perché conosciamo il nostro reale valore ed abbiamo voglia di dimostrarlo. Per questo l’appuntamento è già fissato per il Mondiale 2019 a Budapest".

Per il fioretto toscano, comunque, una rassegna iridata da urlo: festeggia Siena, con l'oro individuale e l’argento a squadre di Alice Volpi (nata nel Cus), ed esulta Pisa, che vede sul secondo gradino del podio con il team azzurro Chiara Cini, a conferma della tradizione infinita della scuola Di Ciolo.