Campionato di tennis tavolo 2018/2019 fase interprovinciale: risultati della 7^ giornata degli incontri a squadre

La Commissione Tecnica unificata Tennistavolo ha fornito i dati riguardanti le partite della 7^ giornata, giocate nei gg. 21-22-24 gennaio, del Campionato a squadre interprovinciale di Tennistavolo 2018/2019, organizzato dal CSI – Centro Sportivo Italiano- Comitato Territoriale di Pisa, dall’ Associazione Centri Sportivi Italiani- Comitato Provinciale di Pisa ACSI, dal Comitato Provinciale di Pisa UISP e dal Comitato Provinciale di Pisa CASIn. Girone OPEN Rimandati due incontri:

Polisportiva Pulcini Cascina “A”- Real Team Casa Culturale, su richiesta del Real Team per indisponibilità dei giocatori con data da definire, e quello tra Bubbon Team Casa Culturale e TT Acsi Pisa Senior, su richiesta del Bubbon Team per indisponibilità dei giocatori, recuperato il 28 gennaio. L’incontro tra Cavallino Bianco “A”, con Salvadori – Bigazzi – Catarsi – Fontanelli, e DLF Pisa “A”, per la cui squadra hanno giocato Bellomini – Soriani –Carbone, è terminato 1-4. Sempre 1-4 tra il DLF Viareggio “B”, rappresentato da Bartelloni –Dalle Luche – Albiani –Cerrata, e la squadra del TT Acsi Bar Pisa, rappresentata da Russo – Radici – Fara – Bracalone. Classifica Open: Considerando che le squadre indicate con un *hanno una partita in meno, la classifica vede in testa con 23 punti il TT Acsi Bar Pisa e la Polisportiva Pulcini Cascina “A” *; seguono Real Team Casa Culturale * 20; TT Acsi Pisa Senior * 18; DLF Pisa “A” e DLF Viareggio “B” a 15; Bubbon Team Casa Culturale * 11; la classifica vede in ultima posizione la squadra del Cavallino Bianco “A”. Girone BASIC Polisportiva Pulcini Cascina “C”- TT Acsi Basic Camp 4-1: hanno impugnato le racchette per la prima squadra Zangarelli – Giovacchini – Bersezio – Semeraro – Lazzeretti, mentre per la seconda hanno giocato Cacciamano – Iacono – Ottaviani. Vincita netta di 5-0 della Polisportiva Quattro Strade 1969, con Panicucci – Cecchi –Simonelli – Giannoni, contro il Cavallino Bianco “B”, rappresentato da Fanti – Franchi – Antongiovanni. Punteggio di 3-2 tra New Team Casa Culturale e DLF Pisa “B”: per la prima squadra hanno giocato Antonacci – Lenza – Mariotti; la seconda è stata rappresentata da Batani – Collantoni – Messina Rimeni. Altra vittoria netta di 5-0 quella della Polisportiva Pulcini Cascina “B” che, con Baldeschi – Lagi – Bacci – Trigiani, ha incontrato il TT Acsi Basic Camp, per il quale hanno giocato Wael – Callegari – Fascetti. Classifica Basic: Polisportiva Quattro Strade 1969 in testa con 31 punti; Polisportiva Pulcini Cascina “B” 25; Polisportiva Pulcini Cascina “C” 22; TT Acsi Junior Camp 19; Cavallino Bianco “B” 16; DLF Pisa “B” 14; per finire New Team Casa Culturale a 10 punti e TT Acsi Basic Camp a 3.