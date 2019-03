Campionato di tennis tavolo 2018/2019 fase interprovinciale: risultati della 13esima giornata

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Continua il Campionato a squadre interprovinciale di Tennistavolo 2018/2019, organizzato dal CSI – Centro Sportivo Italiano- Comitato Territoriale di Pisa, dall’ Associazione Centri Sportivi Italiani- Comitato Provinciale di Pisa ACSI, dal Comitato Provinciale di Pisa UISP e dal Comitato Provinciale di Pisa CASIn, in collaborazione con la Commissione Tecnica unificata Tennistavolo che, con comunicato del 23 marzo, ha fornito i dati della 13a giornata (partite giocate nei gg. 18-19-21marzo). Girone Open Vince 3-2 il DLF Viareggio “B”, rappresentato da Palagi – Dalle Luche – Bartelloni – Albiani, contro la squadra Bubbon Team Casa Culturale, per la quale hanno giocato Anzelmo – Cipriani – Morandini. Sempre punteggio di 3-2 per l’incontro DLF Pisa “A”- Polisportiva Pulcini Cascina “A”: hanno impugnato le racchette per la prima squadra Soriani M. – Bellomini – Carbone – Soriani D., mentre per la seconda Graziani – Cavallini – Mondini. Ancora 3-2 per l’incontro Cavallino Bianco “A”- TT Acsi Bar Pisa hanno giocato per il Cavallino Bianco “A” Catarsi – Bigazzi – Fontanelli – Salvadori e Russo – Radici – Solarino – Barazzone per il TT Acsi Bar Pisa. L’incontro Real Team Casa Culturale- TT Acsi Pisa Senior è stato vinto a tavolino 5-0 dal Real Team Casa Culturale, poiché la squadra avversaria TT Acsi Pisa Senior, non potendo giocare nel giorno previsto, non può più chiedere il rinvio, avendo già utilizzato l’unica possibilità prevista da regolamento. Classifica Open: Polisportiva Pulcini Cascina “A” 43; Real Team Casa Culturale punti 41; TT Acsi Bar Pisa segue a 39; DLF Pisa “A” 31; TT Acsi Pisa Senior è sempre a quota 26; DLF Viareggio “B” ancora 23; Bubbon Team Casa Culturale 19; per finire troviamo il Cavallino Bianco “A” a 18 punti. Classifica Open: Real Team Casa Culturale punti 46; segue a ruota la Polisportiva Pulcini Cascina “A” a 43 punti; TT Acsi Bar Pisa 41; DLF Pisa “A” 34; il TT Acsi Pisa Senior e DLF Viareggio “B” sono a quota 26; Bubbon Team Casa Culturale e Cavallino Bianco “A” a 21 punti. Girone Basic Vittoria netta di 5-0 per la squadra New Team Casa Culturale, con Bendinelli – Antonacci – Sakharuk – Lenza, che ha incontrato quella del TT Acsi Basic Camp, rappresentata da Wael – Schirripa – Callegari. La Polisportiva Pulcini Cascina “C” batte 3-2 la Polisportiva Quattro Strade 1969: giocatori della prima polisportiva sono stati Lazzeretti – Semeraro – Bersezio - Giovacchini , mentre quelli della seconda Masi – Cecchi – Simonelli – Borsellini. L’incontro DLF Pisa “B”- Cavallino Bianco “B” è terminato 4-1: Braca – Rimeni – Collantoni i giocatori della prima squadra e Checchi – Franchi – Antongiovanni – Fanti della seconda squadra. Ultimo incontro della 13a giornata finito 3-2 è Polisportiva Pulcini Cascina “B”- TT Acsi Junior Camp: hanno impugnato le racchette Perna – Trigiani – Lagi della prima squadra e Cacciamano – Iacono – Ottaviani della seconda squadra. Classifica Basic: Polisportiva Quattro Strade 1969 in testa con 54 punti; Polisportiva Pulcini Cascina “C” 45; segue a ruota la Polisportiva Pulcini Cascina “B” a quota 44; TT Acsi Junior Camp 35; DLF Pisa “B” 29; Cavallino Bianco “B” 27; New Team Casa Culturale sale a 23 punti; troviamo infine il TT Acsi Basic Camp purtroppo ancora a 3 punti. Informiamo che a Cascina nei giorni 30 e 31 marzo 2019, presso il centro tennistavolo Giorgio Gradi in via Bruno Genovesi 48, si svolgerà la 3a Prova Singolare di Tennistavolo: sabato 30 torneo Open sia maschile che femminile, domenica 31 torneo Basic per atleti sia maschili che femminili. Per iscrizioni o informazioni sulla partecipazione, contattare il numero di cellulare 347 1508098 oppure scrivere a cascina-tt@virgilio.it (le iscrizioni termineranno entro le ore 20 di venerdì 29 marzo 2019). Si comunica infine che dall’11 al 14 aprile 2019 a Lignano Sabbiadoro si svolgerà il 19° Campionato nazionale di TT del CSI.