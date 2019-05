Campionato di tennis tavolo 2018/2019 fase interprovinciale: risultati playoff open e basic

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il campionato di TT EPS, al quale hanno aderito 4 enti della provincia di Pisa,CSI, ACSI, UISP e CSAIn, si è concluso; 8 le squadre e 2 i gironi: Open per atleti di livello di gioco più alto appartenenti alla 4a e 5a categoria Cat FITeT e Basic per atleti di 6a FITeT e Amatori. Ciascun girone si è sviluppato con gare di andata e ritorno in 14 giornate; al termine si è svolta la fase denominata Play Off: quindi le prime quattro squadre classificate si sono scontrate, secondo lo schema 1a – 4a e 2a – 3a, per dar luogo alle semifinali e poi alle finali di campionato; le restanti quattro squadre hanno svolto degli incontri per definire le posizioni dal 5° all’8° posto. Durante la stagione sportiva, per ogni squadra, hanno partecipato in media 5 giocatori e quindi complessivamente hanno preso parte ai due campionati circa 80-90 atleti. Come sempre la Commissione Tecnica unificata Tennis Tavolo, con comunicato del 17 maggio, ha fornito i dati. PLAY OFF OPEN Per il 1°/2° posto si sono incontrate il 6 maggio scorso, presso il Circolo Casa Culturale di San Miniato Basso, le squadre del Real Team Casa Culturale, rappresentata da Paolinetti - Hamadi – Billi, e della Polisportiva Pulcini Cascina “A”, per la quale hanno giocato Ciampi – Cavallini – Menichetti – Grazian :l’incontro è terminato con punteggio di 3-0 per il Real Team Casa Culturale, che ha raggiunto la vittoria alla terza partita, ribaltando la posizione. Per il 3°/4° posto, sempre il 6 maggio, si sono incontrate le squadre del DLF Pisa “A”, con Bellomini – Soriani M.– Carbone – Soriani D., e del TT Acsi Bar Pisa, con Radici – Fara – Barazzone – Russo: l’incontro ha visto vincitrice per 2-3 la squadra del TT Acsi Bar Pisa che si è quindi aggiudicata il 3° podio. Per il 5°/6° posto l’incontro DLF Viareggio “B”- Bubbon Team Casa Culturale ha visto vincitrice la squadra del DLF Viareggio “B” con punteggio di 5-0, per indisponibilità della squadra avversaria a presentarsi all’incontro né per il giorno fissato né per la settimana successiva; quindi la decisione del risultato è stata presa dai capitani e dai responsabili delle due squadre. Per il 7°/8° posto l’incontro Cavallino Bianco “A”- TT Acsi Pisa Senior è terminato 2-3: quindi 7° posto per il Cavallino Bianco “A”, con Bigazzi – Catarsi – Fontanelli – Salvadori, ed 8° posto per la squadra avversaria TT Acsi Pisa Senior, rappresentata da Tozzini – Lischi – Tempesti. PLAY OFF BASIC Per il 1°/2° posto l’incontro del 9 maggio, presso il Circolo ricreativo e culturale delle Quattro Strade di Bientina, ha visto avversarie le squadre della Polisportiva Quattro Strade 1969 e della Polisportiva Pulcini Cascina “B”: si aggiudica il 1° posto, con punteggio di per 4-1, la Polisportiva Quattro Strade 1969, che ricordiamo ha predominato la classifica sin dalla prima giornata di campionato e per la quale hanno giocato per la finale Masi – Cecchi – Borsellini – Simonelli – Giannoni; seconda la Polisportiva Pulcini Cascina “B”, rappresentata da Lagi – Perna – Trigiani – Bacci. Per il 3°/4° posto l’incontro, sempre il 9 maggio, ha visto la Polisportiva Pulcini Cascina “C”, con i giocatori Zangarelli – Giovacchini – Bersezio – Semeraro, che ha perso 2-3 contro la squadra del TT Acsi Junior Camp, che si è aggiudicata quindi il 3° posto facendo impugnare le racchette a Ottaviani – Marchesini – Cacciamano – Iacono. Per il 5°/6° posto, ancora il 9 maggio, l’incontro è stato DLF Pisa “B”- New Team Casa Culturale finito con il punteggio di 4-1: si aggiudica il 5° posto nella classifica finale la squadra del DLF Pisa “B”, per la quale hanno giocato Braca – Messina – Collantoni; mentre per la squadra avversaria hanno giocato Lenza – Bendinelli – Antonacci. Per il 7°/8° posto si sono incontrate il 16 maggio le squadre del Cavallino Bianco “B”, con Fanti – Franchi, e del TT Acsi Basic Camp, rappresentata da Ammar – Callegari – Schirripa - Gennaro; l’incontro è terminato sul 3-0, avendo il Cavallino Bianco “B” raggiunto la vittoria alla terza partita. Le premiazioni delle finali 1°/2° posto e 3°/4° posto, per ciascuna categoria, si sono svolte insieme presso i rispettivi campi da gioco delle squadre ospitanti. Prossimo e ultimo impegno dell’attività sportiva di Tennis Tavolo degli EPS sarà il VI° Campionato nazionale degli Enti di Promozione Sportiva organizzato dalla FITeT- Federazione Italiana Tennistavolo- e che si svolgerà Riccione, nelle specialità singolo, doppio e a squadre, da sabato 8 a domenica 9 giugno 2019. Le info ed il modulo d’iscrizione sono stati pubblicati sul sito della FITeT al seguente link: https://www.fitet.org/news/attivita-nazionale/12746-campionati-italiani-di-categoria-eps-2019.html

