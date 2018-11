Campionato di tennis tavolo 2018/2019 fase interprovinciale: risultati prima giornata

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il Consiglio Provinciale del CSI – Centro Sportivo Italiano- di Pisa, l’ Associazione Centri Sportivi Italiani- Comitato Provinciale di Pisa ACSI, il Comitato Provinciale di Pisa UISP e il Comitato Provinciale di Pisa CASIn, in collaborazione con la Commissione Tecnica unificata Tennistavolo, hanno organizzato il Campionato di Tennistavolo Enti di Promozione Sportiva (EPS) a livello interprovinciale per l’anno sportivo 2018/2019. Sul sito web del CSI Comitato di Pisa www.csipisa.it è possibile trovare il calendario dei due gironi, il regolamento e le Società partecipanti, regolarmente affiliate per la stagione 2018-19 al CSI all’ACSI, alla UISP e alla CSAIn. La Commissione Tennis Tavolo ha previsto sia campionato a squadre che campionato singolare. Di seguito i risultati della prima giornata forniti dalla Commissione Tecnica Tennistavolo. Girone OPEN il DLF Viareggio “B” con F. Dalle Luche , R. Antonini, E. Albiani, e M. Bartelloni, ha battuto 4 a 1 il DLF Pisa “A”, per la cui squadra hanno giocato A. Bellomini, D. Soriani, M. Soriani e M. Carbone. Punteggio sempre di 4 a 1 per il Real Team Casa Culturale, che ha fatto impugnare le racchette a H. Houria, S. Salvadori e A. Pagliai che hanno giocato contro S. Bigazzi, Catarsi e D. Fontanelli del Cavallino Bianco “A”. Vittoria 3-2 per la squadra Pulcini Cascina “A” che , con A. Bersezio, M. Mondini, M. Lapira, D. Graziani e F. Cavallini, ha incontrato il Bubbon Team Casa Culturale, con L. Moriani, Anselmo, Ciprian e Morandini. La Squadra del TT Acsi Bar Pisa ha perso 2-3 con quella del TT Acsi Pisa Senior: per la prima hanno giocato L. Radici, G. Barazzone, P. Fara e E. Bracalone contro L. Malucchi, S. Lischi e M. Tempesti. Classifica Open: Real Time e DLF Viareggio “B” p.ti 4; Polisp. Pulcini Cascina “A” e TT Acsi Pisa Senior p.ti 3; TT Acsi Bar Pisa e Bubbon Team p.ti 2; DLF Pisa “A” e Cavallino Bianco “A” p.ti 1. Girone BASIC Pol. Quattro Strade 1969 – DLF Pisa “B” 5-0: G. Masi, D. Panicucci, N. Simonelli, E. Borsellini e R. Giannoni hanno sconfitto V. Braca, Rimeni, Messina e Collantoni. Punteggio di 0-5 a favore della TT Acsi Junior Camp, con A. Iacono, L. Ottaviani e A. Mareschi, contro la TT acsi Basic Camp, per la quale hanno giocato G. Gennaro, C. Callegari,e W. Ammar. La New Team Casa Culturale, con D. Lenza, A. Antonacci, M. Mariotti e M. Monti ha perso 0-5 confrontandosi con la squadra Pol. Pulcini Cascina “C”, rappresentata da R. Semeraro, M. Lazzeretti e R. Bersezio. S. Franchi, L. Fanti, F. Antongiovanni e A. Checchi della squadra Cavallino Bianco “B” hanno perso 1-4 contro D. Baldeschi, D. Lagi , D. Prestia e S. Bacci della squadra Pol. Pulcini Cascina “B”. Ed ecco la classifica Basic: Pol. Pulcini Cascina “C”, TT Acsi Junior Camp, Pol. Quattro Strade p.ti. 5; Pol. Pulcini Cascina “B” p.ti 4; Cavallino Bianco “B” p.ti 1; DLF Pisa “B”, TT Acsi Basic Camp,e New Team Casa Culturale p.ti 0.