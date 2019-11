Campionato di tennis tavolo 2019/2020 Fase interprovinciale EPS: risultati 3a giornata

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Continua il Campionato Unico di Tennistavolo EPS a livello interprovinciale organizzato dai Comitati provinciali di CSI, ACSI, UISP, CSAIn per l’anno sportivo 2019/2020. Di seguito i risultati, delle partite della 3a giornata del campionato a squadre (giocate nei giorni 19-20-21 novembre), forniti dalla Commissione Tecnica TT che collabora con gli enti pisani precedentemente citati. Girone OPEN: il primo dei quattro incontri è stato quello tra la Polisportiva Quattro Strade ed il Cavallino Bianco: 5-0 per la prima squadra con Masi – Cau – Borsellini, mentre i pongisti della seconda sono stati Fontanelli – Catarsi – Salvadori. 3-2 il punteggio dell’incontro tra il TT Acsi Pisa “A”, con i giocatori Bellomini – Radici – Boni, e il Real Team Casa Culturale, rappresentato da Paolinetti – Houria – Salvadori. Vittoria di 5-0 per il DLF Pisa, che ha schierato Soriani – Carbone – Messina, contro Lapi – Anzelmo – Pagliai – Bonfanti del Bubbon Team Casa Culturale. Ultimo incontro, con un risultato finale di 1-4, quello che ha visto impegnate le squadre TT Acsi Pisa “B” e Polisportiva Pulcini Cascina: Russo – Cacciamano – Barazzone del TT Acsi hanno affrontato Mondini – Menichetti – Gradi – Lapira. Classifica Open: in testa il con 12 p.ti DLF Pisa; 11 per la Polisportiva Pulcini Cascina; TT Acsi Pisa “B” e Real Team Casa Culturale sono a quota 10; segue la Polisportiva Quattro Strade con 7 p.ti; 6 per il per TT Acsi Pisa “A”; 4 per Bubbon Team Casa Culturale; chiude la classifica ancora il Cavallino Bianco con 0 p.ti. Rimane invariata la classifica del girone Basic per pausa di campionato: Polisportiva Quattro Strade 1969 p.ti 10; New Team Casa Culturale 8; a pari merito la Polisportiva Pulcini Cascina “B” e la Polisportiva Pulcini Cascina “A” con 6 p.ti; 0 p.ti invece per TT Acsi Pisa Basic e Tennis Tavolo Cenaia.