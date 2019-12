Campionato di tennis tavolo 2019/2020 Fase interprovinciale EPS - Enti di promozione sportiva: risultati 4a giornata

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Quarta giornata del Campionato Unico di Tennistavolo EPS a livello interprovinciale organizzato dai Comitati provinciali di CSI, ACSI, UISP, CSAIn, in collaborazione con la Commissione Tecnica unificata Tennistavolo, per l’anno sportivo 2019/2020. Di seguito i risultati forniti dalla Commissione Tecnica TT delle partite del campionato a squadre, giocate nei giorni 2-5 dicembre. Girone OPEN L’incontro Polisportiva Pulcini Cascina - Cavallino Bianco, che avrebbe dovuto svolgersi il 2 dicembre, è stato rinviato su richiesta del Cavallino Bianco al 16 dicembre prossimo. Vittoria per 4-1 del Real Team Casa Culturale, con i pongisti Paolinetti – Billi – Houria – Salvadori, che ha incontrato la squadra del DLF Pisa, rappresentata da Soriani M. – Soriani D. – Carbone e Messina. 2-3 il punteggio tra Bubbon Team Casa Culturale e TT Acsi Pisa “A”: team della prima squadra composto da Cipriani – Anzelmo – Pagliai – Morandini – Cipriani; D’Antilio – Bellomini – Tozzini hanno composto il secondo team. La Polisportiva Quattro Strade, con Masi – Cau – Borsellini ha perso 4-1 incontrando la squadra del TT Acsi Pisa “B”, che ha fatto schierare Cacciamano – Lischi e Fara. La classifica Open, tenendo conto che un incontro deve ancora aver luogo, vede in testa a pari merito con 14 p.ti il Real Team Casa Culturale ed il TT Acsi Pisa “B”; segue a quota 13 la squadra del DLF Pisa, affiliata al CSI Comitato di Pisa; 11 p.ti per un’altra affiliata CSI: la Polisportiva Pulcini Cascina; TT Acsi Pisa “A” 9; 8 per la terza affiliata CSI: la Polisportiva Quattro Strade; Bubbon Team Casa Culturale con 6 p.ti; Cavallino Bianco 0 p.ti. Girone BASIC Netta vittoria per la Polisportiva Quattro Strade 1969, rappresentata da Biagiotti – Panicucci – Simonelli – Giannoni – Fontana – Cecchi, che ha battuto per 5-0 la squadra del New Team Casa Culturale con Bendinelli – Borghini – Antonacci. Ancora punteggio di 5-0 per l’incontro Polisportiva Pulcini Cascina “A” - TT Acsi Pisa Basic: pongisti della squadra vincente Franchi – Innocenti e Lagi; pongisti della seconda Callegari – Schirripa e Patane’. Sempre risultato di 5-0 per l’ultima partita della quarta giornata di campionato: la Polisportiva Pulcini Cascina “B” ha battuto il fanalino di coda Tennis Tavolo Cenaia; hanno giocato per la prima squadra Trigiani – Baldeschi – Bersezio e Semeraro, mentre la seconda squadra ha fatto schierare Poli – Nardi – Stacchio e Fagiolini. Classifica Basic: le prime tre sono squadre Csi, e precisamente troviamo la Polisportiva Quattro Strade 1969 a 18 p.ti, la Polisportiva Pulcini Cascina “B” a 16 e la Polisportiva Pulcini Cascina “A”; quarta con 8 p.ti New Team Casa Culturale; seguono a 3 p.ti il TT Acsi Pisa Basic e a 2 il Tennis Tavolo Cenaia. La Commissione Tecnica TT informa che, nelle giornate 14 e 15 dicembre a Cascina presso il Centro del Tennistavolo “Giorgio Gradi”, si svolgerà le terza prova interprovinciale di tennistavolo EPS singolo; nella giornata del 16 dicembre prossimo avrà luogo presso il Circolo Casa Culturale a San Miniato Basso, il torneo di Natale per la categoria singolare maschile/femminile e adulti/ragazzi, organizzato dalla società Polisportiva Casa Culturale; lunedì 23 dicembre, organizzato invece dalla società Polisportiva Pulcini Cascina, ci sarà il torneo di Natale “All friends”.



