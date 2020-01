Campionato di tennis tavolo 2019/2020 fase interprovinciale Eps - Enti di promozione sportiva: risultati 6a giornata

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Sesta giornata del Campionato Unico di Tennistavolo EPS a livello interprovinciale organizzato dai Comitati provinciali di CSI, ACSI, UISP, CSAIn, in collaborazione con la Commissione Tecnica unificata Tennistavolo, per l’anno sportivo 2019/2020. Di seguito i risultati forniti dalla Commissione Tecnica TT delle partite del campionato a squadre, giocate nei giorni 13-15-16 gennaio. Girone OPEN L’incontro TT Acsi Pisa “A”- Cavallino Bianco è stato rinviato, su richiesta della squadra del Cavallino Bianco, alla prossima settimana con data da destinarsi. Polisportiva Quattro Strade - Bubbon Team Casa Culturale 2-3: hanno giocato per la prima squadra Cau – Borsellini – Masi; pongisti del team vincente Anzelmo - Bendinelli – Cipriani – Pagliai - Bonfanti. 2-3 per l’incontro tra DLF Pisa, rappresentato da Soriani M. – Soriani D. – Carbone – Messina, e il Real Team Casa Culturale, rappresentato da Billi – Hamadi – Salvadori. La classifica Open, tenendo conto che un incontro deve ancora aver luogo, vede in testa a pari merito con 20 p.ti tre squadre: il Real Team Casa Culturale, il TT Acsi Pisa “B” e la Polisportiva Pulcini Cascina, squadra affiliata al CSI Comitato di Pisa; segue a quota 17 un’altra squadra affiliata CSI che è il DLF Pisa; 12 p.ti per il Bubbon Team Casa Culturale e per il TT Acsi Pisa “A”; la terza squadra affiliata CSI, Polisportiva Quattro Strade, la troviamo a 11 p.ti; ultima in classifica la squadra del Cavallino Bianco con 1 p.to, ma con un incontro ancora da è fare. Girone BASIC Sconfitta 0-5 del Tennis Tavolo Cenaia, con Stacchio – Poli e Fagiolini, che ha giocato contro la Polisportiva Pulcini Cascina “A”, squadra affiliata CSI rappresentata da Innocenti – Franchi e Lagi. Perde per 1-4 la squadra del TT Acsi Pisa Basic contro quella del New Team Casa Culturale: schierati nella prima Gennato – Callegari – Marchesini, mentre nelle fila della seconda hanno giocato Lenza – Antonacci – Bendinelli. Terzo incontro del girone quello che ha visto due squadre affiliate CSI: Polisportiva Quattro Strade 1969 - Polisportiva Pulcini Cascina “B”; vittoria per 3-2 della Quattro Strade, con Biagiotti – Fontana – Panicucci – Giannoni - Cecchi, e la Pulcini Cascina “B”, per la quale hanno impugnato le racchette Catastini – Semeraro – Bersezio – Giovaccghini . Ricordiamo ai lettori che siamo prossimi alla 20a Edizione del Campionato Regionale di Tennis Tavolo, organizzata dal CSI Comitato Regionale di Toscana; le gare, aperte alle atlete e agli atleti delle categorie Giovanissimi, Ragazzi, Allievi, Juniores, Seniores, Adulti, Veterani, Eccellenza, Diversa Abilità, si svolgeranno a Cascina, domenica 26 gennaio 2020, presso il Centro del tennis tavolo “Giorgio Gradi”: sarà una giornata all'insegna dello sport e della sana competizione, un’ importante competizione che gli atleti disputeranno per concorrere alla fase dei Campionati Nazionali del Centro Sportivo Italiano 2020.