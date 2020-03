Campionato di tennis tavolo 2019/2020 fase interprovinciale EPS - enti di promozione sportiva - risultati girone basic

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Nona giornata del Campionato Unico di Tennistavolo EPS a livello interprovinciale organizzato dai Comitati provinciali di CSI, ACSI, UISP, CSA In, in collaborazione con la Commissione Tecnica unificata Tennistavolo, per l’anno sportivo 2019/2020.

Di seguito i risultati, forniti dalla Commissione Tecnica TT delle partite del campionato a squadre, relativi solo al girone Basic giocate nei giorni 24-26-27 febbraio. New Team Casa Culturale- Polisportiva Quattro Strade 1969: incontro terminato con il punteggio di 2-3; schierati nella prima squadra Bendinelli – Lenza – Antonacci, nella seconda Biagiotti – Fontana – Panicucci e Simonelli. 1-4 per l’incontro tra il TT Acsi Pisa Basic, rappresentato da Barsotti – Simioniuc – Callegari – Marchesini, e la Polisportiva Pulcini Cascina “A”, per la quale hanno giocato Franchi – Lagi e Prestia. Ancora un risultato di 1-4 per l’incontro tra il Tennis Tavolo Cenaia con Musto – Stacchio – Fagiolini – Poli e la Polisportiva Pulcini Cascina “B” con i giocatori Bersezio – Trigiani e Semeraro. La classifica Basic vede in testa tutte e tre le squadre affiliate CSI: la Polisportiva Quattro Strade 1969 con 37 p.ti e con 31 la Polisportiva Pulcini Cascina “A” e la Polisportiva Pulcini Cascina “B”; a quota 21 troviamo la New Team Casa Culturale; seguono con 8 p.ti il TT Acsi Pisa Basic e con 7 il Tennis Tavolo Cenaia. Informiamo i lettori che il girone Basic si fermerà per la prossima settimana, per poi concludersi con l’ultima giornata del girone di ritorno tra due settimane; Il campionato Open riprenderà la prossima settimana. Ricordiamo che la fase play off sia per l' Open che per il Basic inizierà dopo Pasqua a metà aprile 2020.