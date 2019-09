Biliardo, campionato a squadre categoria d'eccellenza: vince la pisana Balalaika

La Balalaika, squadra pisana di biliardo che a giugno aveva vinto il già difficilissimo e impegnativo campionato Regionale Toscano, che vedeva partecipare ben 24 squadre, domenica 22 settembre ha sbancato il Palabiliardo di Rho aggiudicandosi il titolo di Campione d’Italia.

Ha battuto il 'Cuneo Challenge' (Piemonte) per 3 a 1 nei quarti di finale, il 'Due a mo’ di tre' (Liguria) in semifinale con un secco 4 a 0 ed in finale il 'New Games Billiards', forte squadra siciliana per 3 a 2. Una finale emozionante, con i pisani ad inseguire (0-1, 1-1, 1-2, 2-2) mostrando carattere, concentrazione e qualità, per poi conquistare il titolo di campioni d’Italia al termine di una staffetta finale ai 5 birilli, che ha visto sempre in vantaggio fino alla fine la compagine toscana.

Un successo che premia i sacrifici e le sofferenze che la squadra ha affrontato con umiltà e determinazione durante tutta l’annata sportiva. Una vittoria storica che riporta con decisione il biliardo pisano ai vertici nazionali. Questi i neo Campioni d’Italia del Csb Balalaika presieduto da Paolo Corigli: Cosci Michele (Cap), Nista Stefano, Raffaelli Riccardo, Casini Davide, Francioli Stefano e Pandolfini Marco.