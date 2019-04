Canottaggio: l'Asd Federico Antoni alla 'Budapest Regatta'

Il prossimo 6 aprile è in programma in Ungheria la 9ª edizione della Budapest Cup Regatta, la gara di canottaggio internazionale che si disputa annualmente sul tratto del Danubio di fronte alla Budapest Boathouse. Quest'anno parteciperà alla manifestazione anche un team pisano: l'Asd Canottieri Federico Antoni.

"E' la prima volta - spiega il team manager dell'Asd Canottieri Federico Antoni, Luca Gagetti - che un equipaggio pisano affronta questa competizione, a cui prendono partecipano atleti provenienti da ogni parte del mondo. La nostra associazione ha ripreso la propria attività da circa 3 anni e questa sarà un'occasione per far crescere ulteriormente i nostri atleti". La squadra pisana partirà alla volta di Budapest giovedì 4 aprile per ritornare poi in città lunedì 8.

Questo l'equipaggio che prendera parte alla spedizione: Edoardo Margheri, Massimiliano Landi, Mirko Barbieri, Giulio Francalacci, Edoardo Pagni, Flavio Ricci, Alessio Lorenzini, Luigi Mostardi. Allenatore: Riccardo Migliaccio. Team manager: Luca Gagetti.