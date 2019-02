Canottaggio: piazzamenti d'onore alla 'D'Inverno sul Po per il GS 'Billi Masi'

Il Gruppo Sportivo Billi Masi dei Vigili del Fuoco di Pisa è stato presente con i suoi giovanissimi atleti a uno degli appuntamenti più importanti del canottaggio: la 'D'Inverno sul Po'. Dal 1983 la Società Canottieri Esperia di Torino organizza nel mese di febbraio tale la regata internazionale di fondo. La regata, a cronometro con partenze individuali, si svolge nella suggestiva cornice dei parchi di Torino, tra la collina e il centro storico su un percorso di 5mila metri.

Per la Società Billi Masi, accompagnati da Alessandro Simoncini, c’erano Francesco Ditrani, Simone Miccoli, Carlotta Niola e Vivian Graceffa. Francesco Ditrani e Simone Miccoli hanno conquistato entrambi un terzo posto con la Rappresentativa Regionale Toscana, rispettivamente nella categoria junior e nella categoria cadetti. Vivian Graceffa ha gareggiato nella categoria junior; Carlotta Niola, in singolo, ha conquistato il terzo posto.

Alla Base Nautica dei Vigili del Fuoco di Pisa sul Lungarno Guadalongo, il GS 'Billi Masi', riconosciuto come scuola di Canottaggio, organizza corsi per i ragazzi a partire dall’età di 10 anni, passando per tutte le categorie agonistiche fino ad arrivare ai corsi di livello amatoriale.

Gallery